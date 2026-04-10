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立委王美惠關注長期關注嘉義市城市規劃與城鎮風貌，日前邀請國土管理署署長蔡長展會談，針對老宅延壽及排水系統等建設進行檢討，並積極向中央爭取資源，強化地方建設，成功爭取中央今年至明年補助約2億元，進行嘉義市老宅結構強化及無障礙改善，此外面對氣候變遷挑戰，同樣成功爭取包括後湖抽水站擴建、嘉義火車站人行地下道改建滯洪池、北排雨水下水道及西排排水分流箱涵等工程，中央補助工程款項超過2億元，期盼全面提升城市防災韌性。王美惠表示，老宅延壽是嘉義市民關心的重要議題，中央將補助嘉義市成立專業服務團隊，服務團二年經費約1200萬元由中央全額負擔，提供市民免費諮詢服務。此外中央也規劃於今年至明年補助約2億元，進行嘉義市老宅結構強化及無障礙改善，只要妥善維護，老屋也能成為友善宅。王美惠進一步表示，面對氣候變遷挑戰，提升嘉義市防洪與排水能力刻不容緩，今年嘉義市將推動多項排水改善與抽水站工程，包括後湖抽水站擴建、嘉義火車站人行地下道改建滯洪池、北排雨水下水道及西排排水分流箱涵等工程，中央補助工程款項超過2億元，期盼全面提升城市防災韌性。在城鎮風貌方面，王美惠指出，應結合產業、景觀與生態，形塑嘉義市特色。其中去年會勘「雙園樂齡新門戶」（友忠、番仔溝公園）計畫，已核定260萬元規劃費，今年預計再核定2900萬元工程經費。另去年颱風重創的嘉義公園與樹木園，雙園整合計畫也已規劃1000萬元推動修復，並同步爭取西區水資源中心整體環境改善工程1000萬元，持續優化城市環境。最後王美惠感謝嘉義市府、中央與地方合作，讓嘉義市朝更安全、宜居與永續發展的方向邁進，為鄉親們打造更優質的生活環境。