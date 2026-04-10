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▲TOM CAT麵包店在台中漢神洲際開設全台首間門市。（圖／記者周淑萍攝）

B1F 生活超市輕食

▲台中漢神洲際B1有LOPIA超市，為台中北區首家店。（圖／記者周淑萍攝）

1F 頂級精品

▲全台首創「美妝香檳吧」，攜手布娜飛結合香檳與輕食，讓消費者邊喝香檳邊享受時尚購物體驗。（圖／記者周淑萍攝）

2F 美妝香氛

3F 時尚潮流

▲超人氣的島語餐廳，預計7月開幕。（圖／漢來美食提供）

4F 潮流自助餐

▲多功能展演空間，天井的自然光影會一路延伸灑落至此，目前該空間推出了迪士尼與「MINISO」聯名的快閃店。（圖／記者周淑萍攝）

5F 精緻餐廳

▲台中漢神洲際部分餐廳戶外用餐區可以直接遠眺球場景色。（圖／記者周淑萍攝）

6F 娛樂酒吧

▲台中漢神洲際8樓提供「不過夜高空露營體驗場域」。（圖／記者周淑萍攝）

7F～8F 天際體驗

▲台中漢神洲際今(10)天正式開幕，集結500知名品牌進駐，一早就吸引滿滿人潮。（圖／記者周淑萍攝）

斥資超過120億元、總面積達6.6萬坪的台中「漢神洲際購物廣場」於今（10）日在台中14期重劃區盛大揭幕，漢神洲際緊鄰洲際棒球場，集結了超過500家品牌，館內引進日本超人氣LOPIA超市，更匯聚26間包含米其林與必比登推薦的話題餐廳。《NOWNEWS》開幕現場直擊，提供B1~8樓必吃、必逛景點，讓你快速踩點。LOPIA：日系生活超市，首店規模6600坪，匯集日貨零食、生鮮、日常用品，一站式購物天堂，為台中北區首家店。TOM CAT BAKERY：全台首家，1987年源自紐約，TOM CAT BAKERY是由熟練的麵包師傅手工製作高品質麵包，使用自製的酵母種「White Levain(白魯邦)」，富含賦予麵包風味的乳酸菌，並採用低溫長時間發酵，可以享受到原始小麥的風味。SORANOIRO日本東京超人氣拉麵：全台首家，日本必比登推薦，2011東京拉麵名店，全台首店，現代日式拉麵，湯頭濃郁創新，在店鋪設計與菜單開發上，品牌也持續挑戰傳統拉麵的框架。在重視食材本身魅力的同時，不斷探索拉麵新的可能性，品牌以銀座為據點，並在東京車站等日本代表性地區展店，為代表東京的拉麵品牌之一。FENDI Casa：FENDI家居生活首店，奢華家具與配件，義大利設計融入中庭 。BRAVO CHAMPAGNE LOUNGE：提供香檳酒吧，氣泡酒與輕食。GUCCI Beauty：專櫃美妝，高端彩妝保養，與香檳區連動 。光嶼中庭：廣場中央規劃了挑空採光天井，光線可自上而下灑落，並結合聲光裝置呈現全新的城市購物體驗。COS：預計秋天開幕，瑞典極簡時尚，潔白空間質感服飾，台中熱門 。lululemon：旗艦店型，加拿大瑜伽品牌，機能服飾跑步訓練裝，健康生活靈感。Jo Malone London：英倫香氛品牌，客製調香體驗，浪漫氛圍 。TEN THOUSAND：精品咖啡廳，萬千風味單品，休憩必去TOM FORD Beauty：奢華美妝，唇膏眼影暢銷，專業諮詢 。New Balance：運動鞋服，最新聯名款，潮流運動迷首選The North Face：戶外機能服，探險裝備，適合台中戶外族 。Adidas Originals：街頭潮流，經典三葉標，買鞋熱區 。島語 Buffet：預計7月開幕，台中獨家自助餐廳，海鮮燒肉無限暢吃，家庭聚餐王道 。nanas green tea：日式抹茶甜點，招牌巴菲與冰品，清涼解渴 。「Discover X」多功能展演空間：採光天井的自然光影會一路延伸灑落至此，目前該空間推出了迪士尼與「MINISO」聯名的快閃店。NARA Thai Cuisine：2017泰國名店，東南亞香辣料理，辣度可自選 。Woosa：韓式精緻餐，創意fusion菜餚，IG打卡熱點 。SUNG：sung韓燒肉，頂級和牛，私廚氛圍 。SPORTS NATION：運動酒吧，大螢幕直播賽事，啤酒小食Sky Park琉光花園：高空戶外空間，此樓層結合了餐廳與大型電影院（美麗新影城），營造出適合微醺的社交氛圍。Pop Circus：兒童遊樂，互動遊戲，親子娛樂 。Sky Walk：7F高空步道，360度城市景觀，拍照秘境Sky Camp：顧客可以從7樓透過「Sky Walk拾光秘境」前往8樓的專屬空間，這裡主打首創位於城市中的「不過夜高空露營體驗場域」