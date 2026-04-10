2026年第一季汽車銷售排行榜出爐！在美製車免關稅議題仍然還沒有正式上路之前，市場依舊還是有觀望情緒，台灣汽車銷售第一季繳出9萬6434輛的成績，跟去年同期相比差距大約3400輛，算是還可以接受的範圍。其中前十名熱銷車款當中，有高達9台全部都是休旅車，顯見國人對於休旅車需求龐大；國產車佔據6台、進口車則有4台入榜。
台灣第一季汽車銷售9萬6434輛！休旅車最大宗「前10名進9輛」
根據《地球黃金線》報導，時序來到四月底，台灣汽車第一季銷售成績也出爐，一共掛牌9萬6434輛的成績，對比去年同期9萬9860輛稍微退縮3400輛，主因受到美製車關稅議題的決策還尚未正式上路，市場還是有觀望的氛圍，不過表現已經算是維持在一定的水準。
總計第一季的銷售表現，扣除商用車的話，前十名的銷售車款主要以「休旅車」為最大宗，除了TOYOTA Corolla Altis不是休旅車之外，其他入榜的9台都是休旅車；另外國產車佔據6台，進口車則是有4台入榜。最大亮點莫過於電車特斯拉（Tesla） Model Y殺上排行榜第三名位置；去年底發表的Ford Territory則也是衝上第四名的位置，來勢洶洶。
台灣第一季汽車銷售排行榜！CC續霸冠軍、2神車崛起擠掉Yaris、NX
第一季熱銷汽車排行榜，冠軍依舊由賣出10610輛的「Toyota Corolla Cross」拿下；第二名則是進口神車Toyota RAV4的5681輛；特斯拉Model Y則是以4549輛的成績拿下第三名寶座。按照這樣的成績看下來，今年的冠軍寶座很可能還是會由Corolla Cross繼續衛冕，不過二、三名寶座鹿死誰手恐怕還很難說，特斯拉的Model Y爆發力強，還得繼續觀察第二季表現。
至於第四名至第十名，依序為「Ford Territory（3428輛）」、「Lexus NX（3268輛）」、「TOYOTA YARiS Cross（2954輛）」、「Honda HR-V（2840輛）」、 「Honda CR-V（2543輛）」、「TOYOTA Corolla Altis（1888輛）」、「Lexus RX（1529輛）」。值得注意的就是，跟去年同期相比，特斯拉的Model Y、Ford Territory都是新進榜的車款，擠掉了去年第三名「YARiS Cross」以及第四名「Lexus NX」的位置。
Model Y、Ford Territory殺進前五名！進口、國產車雙衝擊
然而這兩台車值得關注的是，雖然都是休旅車，卻給予車市不同面向的衝擊，Model Y針對高級進口車排行產生影響，縱使一台車190萬元起價，但在3月份的銷售成績，Model Y單月就賣出3565輛，還贏過Toyota RAV4的2063台的成績，已經成功晉升在有錢人購車選擇時的前幾名選擇，最終第一季直接空降熱銷車款第三名，看來會跟RAV4在今年互有往來。
Ford Territory則是帶給國產車有不同的變化，汽車專家林大維也曾點評：「很難想像在已成紅海的中型家庭SUV，還是有人能夠扭轉風向。」Ford Territory透過主打超高CP值擄獲車主的心，所有配備給好給滿，甚至超越同級距車款非常多，才剛第一季銷售就立刻開出紅盤，直接空降熱銷車款第四名的位置。這兩台車的崛起，也象徵台灣車市購車指南出現不同效應變化，但是否是真的崛起還是曇花一現，都還要繼續觀察。
資料來源：《地球黃金線》、《U-Car》、特斯拉官網、Ford官網
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根據《地球黃金線》報導，時序來到四月底，台灣汽車第一季銷售成績也出爐，一共掛牌9萬6434輛的成績，對比去年同期9萬9860輛稍微退縮3400輛，主因受到美製車關稅議題的決策還尚未正式上路，市場還是有觀望的氛圍，不過表現已經算是維持在一定的水準。
總計第一季的銷售表現，扣除商用車的話，前十名的銷售車款主要以「休旅車」為最大宗，除了TOYOTA Corolla Altis不是休旅車之外，其他入榜的9台都是休旅車；另外國產車佔據6台，進口車則是有4台入榜。最大亮點莫過於電車特斯拉（Tesla） Model Y殺上排行榜第三名位置；去年底發表的Ford Territory則也是衝上第四名的位置，來勢洶洶。
第一季熱銷汽車排行榜，冠軍依舊由賣出10610輛的「Toyota Corolla Cross」拿下；第二名則是進口神車Toyota RAV4的5681輛；特斯拉Model Y則是以4549輛的成績拿下第三名寶座。按照這樣的成績看下來，今年的冠軍寶座很可能還是會由Corolla Cross繼續衛冕，不過二、三名寶座鹿死誰手恐怕還很難說，特斯拉的Model Y爆發力強，還得繼續觀察第二季表現。
Model Y、Ford Territory殺進前五名！進口、國產車雙衝擊
然而這兩台車值得關注的是，雖然都是休旅車，卻給予車市不同面向的衝擊，Model Y針對高級進口車排行產生影響，縱使一台車190萬元起價，但在3月份的銷售成績，Model Y單月就賣出3565輛，還贏過Toyota RAV4的2063台的成績，已經成功晉升在有錢人購車選擇時的前幾名選擇，最終第一季直接空降熱銷車款第三名，看來會跟RAV4在今年互有往來。