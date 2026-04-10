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台灣第一季汽車銷售9萬6434輛！休旅車最大宗「前10名進9輛」

一共掛牌9萬6434輛的成績，對比去年同期9萬9860輛稍微退縮3400輛

最大亮點莫過於電車特斯拉（Tesla） Model Y殺上排行榜第三名位置；去年底發表的Ford Territory則也是衝上第四名的位置，來勢洶洶。

▲台灣汽車第一季銷售成績也出爐，一共掛牌9萬6434輛的成績，表現尚可，還是維持車市交易一定水準。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

台灣第一季汽車銷售排行榜！CC續霸冠軍、2神車崛起擠掉Yaris、NX

冠軍依舊由賣出10610輛的「Toyota Corolla Cross」拿下；第二名則是進口神車Toyota RAV4的5681輛；特斯拉Model Y則是以4549輛的成績拿下第三名寶座。

▲Toyota的「Corolla Cross」持續霸佔第一季汽車銷售冠軍，也是第一季唯一賣破萬輛的汽車，完全沒有對手。（圖/Toyota官網）

特斯拉的Model Y、Ford Territory都是新進榜的車款，擠掉了去年第三名「YARiS Cross」以及第四名「Lexus NX」的位置。

Model Y、Ford Territory殺進前五名！進口、國產車雙衝擊

Model Y針對高級進口車排行產生影響，縱使一台車190萬元起價，但在3月份的銷售成績，Model Y單月就賣出3565輛，還贏過Toyota RAV4的2063台的成績

▲特斯拉Model Y近一年衝擊進口車銷售市場，不僅吃下高階進口休旅車排行，也連帶威脅到Toyota RAV4的進口車銷售冠軍地位，爆發力驚人。（圖/特斯拉官網）

「很難想像在已成紅海的中型家庭SUV，還是有人能夠扭轉風向。」

▲Ford Territory透過主打超高CP值擄獲車主的心，所有配備給好給滿，甚至超越同級距車款非常多，第一季直接空降熱銷汽車排行榜第四名。（圖/Ford官網）