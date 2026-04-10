我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文今（10）日上午前往北京人民大會堂，與中共總書記習近平會晤，這場備受外界高度關注的「鄭習會」，在雙方握手長達14秒揭開序幕。值得注意的是，過去曾精準預言民眾黨前主席柯文哲運勢的命理專家周映君，也曾解析鄭麗文的命盤，並指出她在今年與明年間，恐陷入一段危機期。根據「鄭習會」現場畫面，鄭麗文身穿藍紫色套裝、胸前佩戴國民黨黨徽；習近平則著藍色西裝搭配深色長褲現身。雙方見面時，習近平主動上前致意，以「妳好」打招呼，稍作停頓後稱呼「鄭麗文主席」，隨後兩人握手約14秒，互動過程受到外界關注。會面現場，國民黨副主席李乾龍、張榮恭及蕭旭岑等人，也依序與習近平寒暄致意，雙方在進行簡短開場談話後，隨即轉入閉門會談。依行程規劃，鄭麗文一行預計於下午2時30分，在中國大飯店召開中外記者會，說明此次訪問的相關安排與成果。另一方面，話題焦點來到，命理專家周映君去年10月曾在政論節目《新聞挖挖哇》中，針對鄭麗文的面相與運勢進行解析，指出其嘴型與牙齒略為外露，顯示個性直率開放、情感表達較為直接；但鼻尖偏銳、臉頰略凹，可能影響整體人際關係表現。周映君當時進一步指出，鄭麗文的整體運勢「可能僅維持至隔年」，並提及丙午年「火剋金」的格局，恐對其帶來壓力與挑戰。同時，她也強調，鄭麗文的命盤中出現「五未空亡」，象徵未來兩年可能面臨一連串判斷失準、決策失誤等危機期，運勢易受波動影響，相關說法隨著近期時事再度成為討論焦點。