母親節快搶！達美樂表示，愛心火山披薩限時回歸，搭配「帝王蟹+12顆鮑魚」，母親節最頂披薩「帝王蟹鮑魚愛心火山」要價3888元，全台限量300份，4月10日起開放預購；還有「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」半價499元優惠。

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達美樂：母親節「帝王蟹鮑魚愛心火山」3888元！限量300個今開搶

2026達美樂母親節開吃豪華「帝王蟹鮑魚愛心火山」，限時回歸愛心火山披薩，以帝王蟹腿肉結合火山起司醬、搭配12顆鮑魚，滿滿奢華海味寵愛媽媽。

達美樂還特別獨家訂製專屬母親節披薩盒，融合康乃馨、帝王蟹與鮑魚等元素設計，同樣貼心附贈專屬披薩刀。達美樂「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」每組售價3888元，今4月10日起開放預購（售完為止）。

▲2026達美樂母親節「帝王蟹鮑魚愛心火山」3888元。（圖／達美樂提供）
▲2026達美樂母親節「帝王蟹鮑魚愛心火山」3888元。（圖／達美樂提供）
▲2026達美樂母親節「帝王蟹鮑魚愛心火山」還有特製披薩盒。（圖／達美樂提供）
▲2026達美樂母親節「帝王蟹鮑魚愛心火山」還有特製披薩盒。（圖／達美樂提供）
4月13日至5月17日，還有「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」全台門市開賣，指定期間使用優惠碼「865436」，外帶享半價優惠每個499元。

▲達美樂「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」半價優惠499元。（圖／達美樂提供）
▲達美樂「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」半價優惠499元。（圖／達美樂提供）
必勝客：漢來海港聯名「五星級」海味披薩

母親節披薩大戰來襲，必勝客也搶先預告，今年攜手五星級「漢來飯店集團」旗下、全台海鮮百匯首選「漢來海港」主廚團隊，將推出兩款嚴選頂級海鮮食材的「五星級」海味披薩！

同時將首度曝光必勝客與世界麵包冠軍「吳寶春麥方店」聯名推出的全新口味巴斯克蛋糕，最快將於4月13日揭曉。請讀者鎖定《NOWNEWS今日新聞》報導。

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...