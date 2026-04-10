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2026年世界桌球團體錦標賽即將在4月28日至5月10日舉行，中國桌協於8日正式公布參賽名單，然而名單中竟不見「全滿貫」得主、指標性大將樊振東的名字。官方給出的理由為「自願放棄」，此消息一出猶如投下震撼彈，不僅讓全球桌壇感到震驚，中國男隊總教練王皓隨後的言論，更被外界解讀為在暗諷昔日愛徒，引發球迷強烈不滿。根據中國桌協公布的名單，男隊將由王楚欽領銜，成員包括林詩棟、周啟豪、向鵬及最後遞補入選的梁靖崑。原本手握全運會冠軍直通資格、狀態依舊巔峰的樊振東卻意外缺席。這是樊振東在巴黎奧運後，第10次無緣國際大賽報名。男隊總教練王皓在介紹名單時表示，第五個名額經教練組集體商議確定為梁靖崑。王皓隨後強調：「男線競爭一直很激烈，沒有冠軍是保贏的。我相信，在國家需要的時候，我們每個隊員都會盡全力去。」王皓這番「國家需要時應全力以赴」的表態，迅速在網路上引發軒然大波。部分中國媒體認為，在中國男子桌球隊面臨日本、法國、德國等強敵環伺、急需主力壓陣的時刻，王皓此言是在暗諷樊振東「自願放棄」的行為是逃避責任、沒有扛起為國爭光的重擔。輿論隨即分裂為兩派，力挺者認為樊振東向來具備極高家國情懷，所謂「自願」極可能是「被自願」。支持者指出，樊振東目前與德甲俱樂部的合約衝突、手腕舊傷未癒，且在巴黎奧運後遭受大量黑粉攻擊，國家隊資源分配似乎也逐漸邊緣化，放棄參賽實屬多重現實因素下的無奈。質疑派則將矛頭對準樊振東，批評其為了德國聯賽的薪水而放棄國家隊榮譽，直言其「不顧國家需要」。樊振東的缺席也改寫了國際競爭格局。日本名將張本智和在受訪時坦承，這對日本隊奪冠無疑是好消息，但也強調中國隊整體實力依然深厚。法國勒布倫兄弟（Lebrun brothers）則認為，少了樊振東這面「最穩固的盾牌」，中國隊的防守密度將下降，競爭會變得更加開放。德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）更直言，這將是中國男隊近幾十年來最艱難的衛冕戰。前國手許昕日前在直播中曾提到「國家隊大門永遠敞開，想回就能回」，但樊振東的抉擇顯然牽涉到更複雜的職業合約、傷病管理與體制博弈。隨著王楚欽正式接過單核領軍的旗幟，缺少了「主心骨」樊振東的中國男隊能否在倫敦達成十二連冠，已成為全球關注的焦點。