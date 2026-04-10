柯文哲案判決書29萬4183字今日中午正式上網公開，柯律師團主打「認罪組」前台北市副市長彭振聲遭受檢察官不正訊問，2024年9月3日之後各次偵訊筆錄都不具有證據能力，台北地院雖未採信，仍有舉出其中一段林俊言質疑彭振聲要做余文、李述德的偵訊技巧不當，會造成被告有先入為主的印象。
柯文哲辯護律師在審理期間指出，林俊言2024年9月3日下午偵訊彭振聲，提及「你這件很久了。我意思是說，你們市長都不知道，所以你現在甘願做余文就對了，你知道誰是余文啦？」、「嘿啊，你現在甘願做余文就對了？你要做李述德？你要做李述德？」可知檢察官持續暗示彭振聲要對柯文哲做出不利的證述。
北院合議庭勘驗偵訊影帶後認為，林俊言雖然語氣平和，而且彭振聲的律師一聽到就立刻辯解：「我本人也是李述德的辯護人，那個案子跟這個案子其實還是有很大的差異。」，但這些問話內容確實與案情無關，有可能致使被告彭振聲對於案件有與其他案件相比擬而有先入為主的印象，是否屬於偵訊技巧運用的合理範疇，的確不是毫無疑慮。
北院不採用彭振聲2024年9月3日的偵訊筆錄還有一個關鍵：他身體極度不舒服還吐滿桌。
彭振聲到北院出庭作證有回憶這段過程，「（當時檢察官跟你聊天，聊到叫你不要做余文、不要做李述德……？）他有show黃景茂LINE給我的東西，說他有參加內政部都委會，內政部他說如果這個委員不配合可以把他換掉，好像寫了四點，詳細內容我忘記了，我有回覆：一、我說我收到你的mail；二、有反對語言不是壞的，因為使本會開會更增加魄力，至於委員的事我會處理，接下去檢察官問我為什麼專案小組白仁德請曾光宗我沒有反對，我根本不可能去反對這個，這是談這個，後來我看了一下，黃景茂LINE給我的跟783會議是距離快一年，但當時他拿LINE給我看，什麼時候我對不起來，因為那時候我還頭昏腦脹。」、「（……當時是否怕檢察官東西收一收就離開，你會沒有機會可以交保？）現在沒有記憶了，因為我那時候全身很痛苦，有兩種病纏身，我當時去看守所到目前體重減了10公斤。」、「（你有嘔吐、鈉離子過低，檢察官是否知道？）那是在什麼庭我忘記了，當場吐得整桌都是。」
合議庭認定，彭振聲應訊時，確實有身體不適影響陳述的情況，因此當天證詞不應作為對柯文哲不利認定的依據。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
北院合議庭勘驗偵訊影帶後認為，林俊言雖然語氣平和，而且彭振聲的律師一聽到就立刻辯解：「我本人也是李述德的辯護人，那個案子跟這個案子其實還是有很大的差異。」，但這些問話內容確實與案情無關，有可能致使被告彭振聲對於案件有與其他案件相比擬而有先入為主的印象，是否屬於偵訊技巧運用的合理範疇，的確不是毫無疑慮。
北院不採用彭振聲2024年9月3日的偵訊筆錄還有一個關鍵：他身體極度不舒服還吐滿桌。
彭振聲到北院出庭作證有回憶這段過程，「（當時檢察官跟你聊天，聊到叫你不要做余文、不要做李述德……？）他有show黃景茂LINE給我的東西，說他有參加內政部都委會，內政部他說如果這個委員不配合可以把他換掉，好像寫了四點，詳細內容我忘記了，我有回覆：一、我說我收到你的mail；二、有反對語言不是壞的，因為使本會開會更增加魄力，至於委員的事我會處理，接下去檢察官問我為什麼專案小組白仁德請曾光宗我沒有反對，我根本不可能去反對這個，這是談這個，後來我看了一下，黃景茂LINE給我的跟783會議是距離快一年，但當時他拿LINE給我看，什麼時候我對不起來，因為那時候我還頭昏腦脹。」、「（……當時是否怕檢察官東西收一收就離開，你會沒有機會可以交保？）現在沒有記憶了，因為我那時候全身很痛苦，有兩種病纏身，我當時去看守所到目前體重減了10公斤。」、「（你有嘔吐、鈉離子過低，檢察官是否知道？）那是在什麼庭我忘記了，當場吐得整桌都是。」
合議庭認定，彭振聲應訊時，確實有身體不適影響陳述的情況，因此當天證詞不應作為對柯文哲不利認定的依據。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
更多「柯文哲宣判」相關新聞。