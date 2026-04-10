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柯文哲案判決書29萬4183字今日中午正式上網公開，柯律師團主打「」前台北市副市長彭振聲遭受檢察官，2024年9月3日之後各次偵訊筆錄都不具有證據能力，台北地院雖未採信，仍有舉出其中一段柯文哲辯護律師在審理期間指出，林俊言2024年9月3日下午偵訊彭振聲，提及「你這件很久了。我意思是說，你們市長都不知道，所以？」、「嘿啊，你現在甘願做余文就對了？你要做李述德？」可知檢察官持續暗示彭振聲要對柯文哲做出不利的證述。北院合議庭勘驗偵訊影帶後認為，林俊言雖然語氣平和，而且彭振聲的律師一聽到就立刻辯解：「我本人也是李述德的辯護人，那個案子跟這個案子其實還是有很大的差異。」，但北院不採用彭振聲2024年9月3日的偵訊筆錄還有一個關鍵：彭振聲到北院出庭作證有回憶這段過程，「（當時檢察官跟你聊天，聊到叫你不要做余文、不要做李述德……？）他有show黃景茂LINE給我的東西，說他有參加內政部都委會，內政部他說如果這個委員不配合可以把他換掉，好像寫了四點，詳細內容我忘記了，我有回覆：一、我說我收到你的mail；二、有反對語言不是壞的，因為使本會開會更增加魄力，至於委員的事我會處理，接下去檢察官問我為什麼專案小組白仁德請曾光宗我沒有反對，我根本不可能去反對這個，這是談這個，後來我看了一下，黃景茂LINE給我的跟783會議是距離快一年，但。」、「（……當時是否怕檢察官東西收一收就離開，你會沒有機會可以交保？）現在沒有記憶了，因為。」、「（你有嘔吐、鈉離子過低，檢察官是否知道？）那是在什麼庭我忘記了，。」合議庭認定，彭振聲應訊時，確實有身體不適影響陳述的情況，因此當天證詞不應作為對柯文哲不利認定的依據。