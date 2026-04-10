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去年全台出國旅遊人次達1,894萬創下歷史新高，今年縱使面對戰爭、機票價格上漲等因素，全球旅遊仍然熱絡。雄獅預估，今年機會與挑戰並存，目前各線團費漲幅約一成，未來3季訂單能見度仍高。惟，亞非旅遊需求出現「轉單效應」，不過整體旅遊需求並未減少。雄獅日前公告3月營收26.83億元，較去年同期成長10.93％；2026年第一季累計營收達81.3億元，年增達13.76％，創下歷年第一季歷史新高。面對3月以來的國際情勢變動，僅亞非線衰退，但總體成長幅度接近兩成，特別是歐洲、大洋洲及運動旅遊等利基市場更展現爆發式增長。受到地緣政治局勢波動影響，亞非旅遊需求出現「轉單效應」，不過整體旅遊需求並未減少。雄獅表示，今年第一季相較於去年同期，日韓、紐澳訂單年增近3 成，北歐極光訂單能見度已延伸至明年3月。不過，國際油價攀升也帶動機票燃油附加費上調，進一步推升交通、住宿等旅遊供應鏈成本，目前亞洲線、紐澳線約上漲10%，歐亞非線也不超過1成。面對價格波動，消費者的「避險心理」確實帶動提早規劃的趨勢。雄獅在前一波機票漲價前，就已主動協助旅客提早開票鎖定成本；同時也觀察到在國籍航空宣布調漲前的一到兩週，湧現一波提前購買潮。越來越多消費者選擇「鎖價保本」，甚至已經開始預先規劃、下訂下半年的旅遊行程。旅客出遊偏好呈現顯著的「兩極化」趨勢。雄獅分析，一端是追求極致彈性與即時紓壓，以日、韓為主的「高頻短天數」行程；另一端則是強調深度連結、長短線皆延伸至7至11日以上的「沉浸式長天數」行程，帶動整體訂單年增達3成。此外，運動體驗與觀賞賽事已躍升為新興主流，顯示旅遊正從單純觀光轉向「深度主題」與「自我實現」。展望今年雄獅將以「AI 賦能、精準分眾、服務擴圈、全球佈局」作為2026年度四大成長引擎，強化營運韌性與成長動能。另，隨著航空業擴張航網，如鳳凰城、華盛頓、布拉格等新增航點，米蘭航班天天出發，加上台中直飛釜山、東京等區域佈局，帶動整體運能，預期2026年出境旅遊市場將延續穩定成長態勢。