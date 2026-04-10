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3月26日柯文哲京華城一案一審宣判，台北地院以收賄、公益侵占、背信罪判處柯文哲17年有期徒刑，並褫奪公權6年。法庭公播影片上傳網路；宣判滿15天，判決書也於今（10）日正式公開。全文長達29萬4183字、共391頁，開放全民查閱，其篇幅之龐大與論述之細緻，再度將前民眾黨主席柯文哲推上輿論焦點。判決書內容顯示，法院認定柯文哲在京華城案中違背職務收受賄賂210萬元，並圖利威京集團高達121億元的土地開發利益，該部分依違背職務收賄罪判刑13年；另侵占民眾黨政治獻金6734萬元，分別以兩個公益侵占罪判處合計5年6月；再加上挪用眾望基金會827萬元支付黨工薪資，構成背信罪判處2年6月，數罪併罰後應執行17年徒刑。全案歷經檢方偵查與法院審理長達481天，涉案金額逾1億4985萬元，案情複雜程度罕見。不過，判決書除了詳述犯罪事實與量刑理由外，合議庭在論述中更出現一段備受關注的內容，間接點名柯文哲在案件過程中，對司法體系造成壓力。法院指出，柯文哲身為曾參選總統副總統、具有高度政治影響力的人物，理應深知民主法治與司法權的重要性，卻未能在案件審理期間恪守分際。判決進一步強調，依據《憲法》第80條規定，法官應超出黨派立場，依法律獨立審判，不受任何干涉；審判獨立是司法制度的核心，一旦遭到侵蝕，不僅會動搖司法定紛止爭的功能，更可能危及整體民主法治的根基。合議庭直言，無論案件當事人或利害關係人，對審理結果有所不滿，仍應回歸事實與法律層面的攻防，而非透過逸脫於法院認事用法範疇之外的方式，對法院施加不當壓力。相關行為若意圖影響法官依其確信適用法律作出判斷，即屬干擾審判獨立的空間。此段論述，被外界解讀為法院對柯文哲過往言行的嚴厲警示。整體而言，這份近30萬字的判決書，不僅完整呈現京華城案的金流結構與決策脈絡，也透過對審判獨立的反覆強調，釋出司法體系對外界干預的高度警覺訊號。隨著判決書全文曝光，案件後續在二審的攻防，以及政治與司法之間的張力，勢必持續成為社會關注焦點。