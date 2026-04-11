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國泰航空與八家旅遊業者推出香港四天三夜機加酒自由行優惠，即日起至2026年4月30日限時開賣，經濟艙每人最低TWD 9,888起（未稅）；專案旅遊期間為2026年4月11日至9月30日，主打「下班即出發」的輕旅行。國泰航空本次合作優惠要讓旅客展開一場結合美食、文化與夜生活的城市假期。從經典茶餐廳、街頭大排檔到精緻宵夜餐館，旅客可一次網羅旺角、油麻地、尖沙咀與銅鑼灣等人氣地段，品嚐絲襪奶茶、菠蘿油、蛋撻與沙嗲牛肉麵等地道美味；甜品控更不能錯過楊枝甘露、芝麻糊與豆腐花等經典港式滋味，感受香港飲食文化的深厚底蘊。旅客可以在黃昏時分登上有「落日飛車」之稱的敞篷雙層巴士，穿梭城市街景欣賞日落餘暉；接著搭乘紅帆木造的中式帆船「張保仔號」，於海上飽覽維多利亞港景致；最後走進世界級海景高空酒吧，在璀璨天際線下微醺。若適逢週三，更不能錯過跑馬地「Happy Wednesday」賽馬夜，在音樂、歡呼與主題派對中感受港式熱血氛圍。此外，旅客亦可選擇由合作業者推出的夜間精選行程，如「夜遊太平山頂」，搭乘山頂纜車登高俯瞰維港夜景；或參加《夜遊油麻地・百年警署光影》行程，帶領旅人走進經典港片場景，重溫光輝歷史。除了精彩夜生活，白天的香港充滿藝文張力，旅客可搭乘經典「叮叮車」穿梭街區，登上太平山頂遠眺維多利亞港全景，或前往西九文化區與M+沉浸於現代設計美學；也可深入在地街區展開文化小旅行，從歷史建築到創意空間，體驗香港多元且層次豐富的城市樣貌，讓整趟旅程從早到晚皆精彩不間斷。國泰航空本次與五福旅遊、可樂旅遊、東南旅遊、易遊網、易飛旅遊、泰元旅行社、雄獅旅遊、溫馨旅行社合作推出，經濟艙自由行四天三夜優惠，每人未稅售價9,888元。