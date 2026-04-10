我是廣告 請繼續往下閱讀

《危險關係》收視慘敗 吳慷仁發文洩心聲

▲《危險關係》播出後收視不理想，吳慷仁8日在微博上發文，還PO出2024年在上海拍的照片。（圖／吳慷仁微博）

《危險關係》叫好不叫座 網揪關鍵原因

▲原被視為話題與品質兼具的作品，不過播出後卻出現「叫好不叫座」的情況，被外界形容是「連孫儷（左）來都救不了」的收視成績。（圖／翻攝自微博）

影帝吳慷仁進軍中國市場後，與「收視女王」孫儷搭檔首部陸劇《危險關係》，然而播出後成績不如預期，引起網友熱議。對此，孫儷於昨（9）日發表長文回應，直言：「對這個結果早有心理準備！」強調作品價值不應只以收視衡量。而吳慷仁在該劇播出後，近日也在微博發文感謝觀眾，並回應網友留言說：「能繼續演戲就很開心了。」另外，他還在留言中提到孫儷，誇讚對方「老師超好」。《危險關係》播出後收視不理想，吳慷仁8日在微博上發文，幽默表示：「謝謝已經看完的朋友，先別急著生氣，等個兩天，大家都一起追完了，再一起罵罵羅梁吧～」文中吳慷仁PO出2024年在上海拍的照片，像是當地街景、貓狗等，他有感而發說：「真的是很舒服的城市～有滿滿的回憶～讓危險關係很順利在那拍攝，謝謝劇組，謝謝上海～」不少網友留言替吳慷仁加油打氣，表示「哥太會演了，剛看完多來內地拍戲啊」、「追完劇完全被你圈粉」、「這部劇真是讓一些內地觀眾看到你了，演技太好了，跟儷姐的對手戲都很好看」。對此，吳慷仁則親自回應說：「能繼續演戲就很開心了」、「會的，多來內地演戲」，留言中他也提到搭檔孫儷，直呼：「孫儷老師超好～」《危險關係》於3月31日正式開播後引爆話題，劇情以親密關係中的情感操控與心理控制為主軸，描繪一段從信任、依賴到崩解的扭曲婚姻關係。劇中單親媽媽兼大學講師顏聆（孫儷 飾），在閨密離世後陷入人生低潮，並開始追查事件背後的真相。過程中她遇見溫文儒雅的精神科醫師羅梁（吳慷仁 飾），對方以體貼與理解逐步進入她的生活，兩人最終走入婚姻。然而婚後梁逐漸以「保護」為名介入她的生活，透過情緒操控、社交孤立與忽冷忽熱的心理策略，使顏聆逐漸失去判斷能力與自我意識，陷入一段難以抽離的控制型關係之中。原被視為話題與品質兼具的作品，不過播出後卻出現「叫好不叫座」的情況，劇迷們普遍認為收視不佳與題材有關，《危險關係》聚焦在情緒操控與心理壓迫等議題，整體氛圍偏沉重，被外界形容是「連孫儷來都救不了」的收視成績。