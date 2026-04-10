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國民黨主席鄭麗文今(10)日上午在北京人民大會堂東大廳與中國國家主席習近平進行會晤，兩人在公開談話中均強調「中華民族」，也都提到「九二共識」、「反對台獨」。對此，資深媒體人吳子嘉指出，鄭習會除了確定鄭麗文已正式取代前總統馬英九，後續連串效應，恐怕更會讓總統賴清德的噩夢來臨。吳子嘉在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，這場鄭習會具有重要意義，首先是重啟了停頓十年的國共之間兩岸交流，再者是在雙方有交流、有對話的情況下，對於整個兩岸緊張兵凶的氛圍，能達到降溫效果，這也是鄭麗文此行最不可磨滅的效果和功能。吳子嘉痛批，現在的海基會根本就是在負責吵架，民進黨的主要策略，就是要以製造兩岸衝突來獲得政治能量，然而鄭習會成為兩岸交流最重要的機制與窗口，日後可望看到台商及兩岸人民旅行等非政府規範範圍的事務恢復交流，也確定了鄭麗文已正式取代馬英九。吳子嘉分析，「鄭習會」對於國際局勢而言，僅是前戲，後續的「川習會」才是重頭戲。，北京正爭取讓美國總統川普公開說出「美國反對台獨」，一旦成真，台灣的國際戰略空間將在一夜之間急速壓縮。吳子嘉示警，「賴清德總統的一個噩夢就來臨了！」，屆時台灣將失去「維持現狀」的模糊地帶，僅剩「邁向統一」的單一選項，甚至連採購軍火的正當性都會喪失。