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▲柯震東親揭《乩身》拍7年的內幕。（圖／柯震東Threads@kaikaiko）

Netflix台劇《乩身》在2日全劇8集上線，由柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威等人主演。而近日柯震東與楊銘威登上《Amazing Talker》，透露該劇前前後後約拍了7年，讓網友都很驚訝，直接轉發到Threads，海巡王柯震東也馬上現身親揭拍攝內幕，表示2019年開拍一集，之後因疫情等因素，到2022年重啟，但柯震東又受傷停拍1個月、2023年補拍、加之後特效剪輯，才會花到7年。不過粉絲得知後卻全歪樓，驚呼柯震東相隔7年拍同部劇，卻絲毫看不出來，「一樣那麼年輕，看不出是補拍」。有網友聽到《乩身》拍了7年後，馬上驚訝到轉發Threads，直接釣出海巡王柯震東親自出面解答，「我來了！我來了！2019開拍了一集！之後因為各種因素加疫情2022年重啟！」但不料柯震東飾演的韓杰因拍戲受傷，休息1個多月後重新開拍，直到2023年3月4日殺青，「之後2023年10月為了讓故事更完整所以補拍了一次！」在2024年到2026年處理特效剪接混音調光等後置，直到今年4月2日才正式播出。柯震東的解答，也火速引發熱議，許多人大讚他相差7年拍同一部劇，竟絲毫看不出年齡差，「你最厲害的就是看不出來有7年的差異」、「想不到2026了還能看到28歲柯震東的睡顏～」、「看不出來這影集拍了7年，你都沒變」、「經過那麽多年，柯震東一樣那麼年輕，看不出是補拍」。《乩身》劇情講述韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑 飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏 飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威 飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。柯震東飾演三太子的乩身韓杰，被許多人大讚他是這角色的不二人選，他自己也很開心看到這麼多肯定：「感謝大家的喜歡跟支持！杰哥很累但杰哥覺得非常值得！」而該劇在播出後，也在兩天內登上Netflix台灣與香港影集每日排行榜冠軍，不少觀眾在上線首日一口氣追完8集，紛紛在社群上留言大讚是台灣影集天花板。