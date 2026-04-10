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國民黨主席鄭麗文此趟訪中「和平之旅」來到關鍵時刻，今（10）日上午11點，與中國領導人習近平在北京人民大會堂的東大廳見面。她於致詞時表示，希望在國共兩黨奮鬥不懈的努力之下，台灣海峽將不再成為潛在風險的礁嶺，更不會成為外力介入的棋盤。對此，高雄市議員張博洋狠酸，鄭麗文臉上止不住的笑意，終於與血脈相連、要共創民族復興的近哥哥見到面了，她對習近平的發言照單全收，看起來更像是中國共產黨的內部會議。張博洋表示，習近平明確指出「儘管歷經滄桑，台灣同胞始終不忘根在大陸，心向祖國，魂繫中華，兩岸同胞都是中國人，一家人，要把兩岸關係的未來，牢牢掌握在中國人自己的手中」。這段不只是擺明併吞台灣，更是嚴重誤導台灣人早已是中國的一部分，而且樂於成為中國人。習近平的發言已經不是反對台獨這麼單純了，是連國民黨他們家的中華民國直接當不存在。結果鄭麗文照單全收。而鄭麗文在致詞時說：「貴我兩黨應該共同籌劃具制度性以及可實踐性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因，我們攜手啟動中華文明的復興工程。」張博洋直言，這個復興工程的終點是什麼，不會是台灣，當然也不可能是中華民國，只會是中華人民共和國，如果國民黨的支持者吞得下去，那建議今天就可以開始去換戶籍了，讓鄭主席的工程可以縮短施工黑暗期。張博洋認為，醞釀數個月的鄭習會終於在今天登場，從發言內容來看，。而鄭麗文的發言內容，讓這一場所謂的和平之旅，看起來比較像是中國共產黨的內部會議，老闆交代公司經營方向，經理發表預計執行內容，散會。