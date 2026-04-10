曾以8勝2敗亮眼開季的紐約洋基隊，近期進攻端卻陷入嚴重當機。在與運動家隊的系列賽中，洋基豪華打線顯得軟弱無力，最後17局竟僅僅敲出2支安打。其中，洋基隊強打貝林傑（Cody Bellinger）在攻守兩端的拙劣表現，更被隊媒《Yanks Go Yard》點名為系列賽失利的頭號戰犯。
17局僅2安 洋基打線「集體熄火」
洋基隊在此系列賽的收官戰中表現堪稱災難。面對運動家隊左投斯普林斯（Jeffrey Springs），洋基打線幾乎整場熄火，若非新秀本·萊斯（Ben Rice）在第7局敲出破碎無安打的安打，洋基險些在主場遭遇無安打比賽的恥辱。
媒體分析指出，洋基目前打線出現嚴重的斷層，當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）在關鍵時刻無法挺身而出，多次揮空正中紅心的速球。另外，團隊6到9棒的貢獻幾乎為零，包括維杜格（Alex Verdugo）、卡巴萊羅（Jose Caballero）在內的多名打者皆陷入低潮。
貝林傑慘遭點名 攻守失序淪為戰犯
在洋基隊低迷的進攻表現中，貝林傑的表現最令球迷失望。他在周五的比賽中發生多項致命失誤，一記原本有機會接殺的牆前飛球，貝林傑卻處理得畏首畏尾，最終讓球反彈成三壘安打，間接決定了比賽勝負。
貝林傑在打擊時浪費了球隊最後一次重播挑戰權，去爭執一顆明顯位於好球帶邊緣的球。9局下半領先球數時，面對原本是保送的壞球卻執意出棒，最終擊出軟弱飛球出局，徹底葬送反擊氣勢。
羅沙里歐「雙響砲」成唯一慰藉
在慘淡的系列賽中，洋基唯一讓球迷感到驚喜的時刻，是替補內野手羅沙里歐（Amed Rosario）在首戰敲出雙響砲，包括一支決定勝負的全壘打。然而，運動家隊的轉播員在羅沙里歐擊出關鍵轟時，展現出極其冷淡且偏頗的播報態度，與洋基YES電視台主播凱伊（Michael Kay）充滿激情的呼喊形成強烈對比。《Yanks Go Yard》不滿指出，即便支持主隊，轉播員也應給予精采表現應有的尊重，否則是在「欺騙比賽」。
洋基隊目前的戰績已滑落至8勝5敗。周六他們將前往長年的「傷心地」光芒隊主場（Tropicana Field）進行客場之旅。在打線集體疲軟、傷兵名單壓力及核心球員狀態不佳的情況下，若無法迅速調整，這支開季曾讓人看到奪冠曙光的球隊，恐將面臨更大的連敗危機。
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洋基隊在此系列賽的收官戰中表現堪稱災難。面對運動家隊左投斯普林斯（Jeffrey Springs），洋基打線幾乎整場熄火，若非新秀本·萊斯（Ben Rice）在第7局敲出破碎無安打的安打，洋基險些在主場遭遇無安打比賽的恥辱。
媒體分析指出，洋基目前打線出現嚴重的斷層，當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）在關鍵時刻無法挺身而出，多次揮空正中紅心的速球。另外，團隊6到9棒的貢獻幾乎為零，包括維杜格（Alex Verdugo）、卡巴萊羅（Jose Caballero）在內的多名打者皆陷入低潮。
貝林傑慘遭點名 攻守失序淪為戰犯
在洋基隊低迷的進攻表現中，貝林傑的表現最令球迷失望。他在周五的比賽中發生多項致命失誤，一記原本有機會接殺的牆前飛球，貝林傑卻處理得畏首畏尾，最終讓球反彈成三壘安打，間接決定了比賽勝負。
貝林傑在打擊時浪費了球隊最後一次重播挑戰權，去爭執一顆明顯位於好球帶邊緣的球。9局下半領先球數時，面對原本是保送的壞球卻執意出棒，最終擊出軟弱飛球出局，徹底葬送反擊氣勢。
羅沙里歐「雙響砲」成唯一慰藉
在慘淡的系列賽中，洋基唯一讓球迷感到驚喜的時刻，是替補內野手羅沙里歐（Amed Rosario）在首戰敲出雙響砲，包括一支決定勝負的全壘打。然而，運動家隊的轉播員在羅沙里歐擊出關鍵轟時，展現出極其冷淡且偏頗的播報態度，與洋基YES電視台主播凱伊（Michael Kay）充滿激情的呼喊形成強烈對比。《Yanks Go Yard》不滿指出，即便支持主隊，轉播員也應給予精采表現應有的尊重，否則是在「欺騙比賽」。
洋基隊目前的戰績已滑落至8勝5敗。周六他們將前往長年的「傷心地」光芒隊主場（Tropicana Field）進行客場之旅。在打線集體疲軟、傷兵名單壓力及核心球員狀態不佳的情況下，若無法迅速調整，這支開季曾讓人看到奪冠曙光的球隊，恐將面臨更大的連敗危機。