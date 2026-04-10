我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨北市議員黃瀞瑩。（圖／民眾黨提供）

民進黨屢屢標榜性平，卻放任女性黨公職攻擊其他政黨黨派的從政女性，這是何其諷刺的亂象

▲民眾黨發言人張彤。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨板橋區議員參選人林子宇轟民進黨性平部影片惡意貶低女性。（圖／民眾黨提供）

民進黨性平部日前釋出影片，影片中性平部主任李晏榕、政治工作者張慧慈、吳奕萱談論女性參政的鬼故事，張慧慈指出「像民眾黨的女生，甚至出來就是『禮物』」。對此，民眾黨轟假平權真汙名、限期民進黨主席賴清德、性平部主任李晏榕在3天內道歉。民眾黨中央黨部今(10)日舉行「民進黨主席賴清德道歉 ! 嚴厲譴責民進黨性平部踐踏性平」記者會，由台北市議員黃瀞瑩、台北市議員參選人許甫、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢出席。黃瀞瑩表示，民進黨一向是「搞雙標、綠能你不能」，如今再度爆發性平爭議，「試問范雲委員您在哪裡」。黃瀞瑩痛批，性平議題對民進黨而言，擺明就是「選擇性正義」，一再以性平作為包裝攻訐政敵，是不折不扣的「綠權壓迫」，民進黨欠全國女性工作者一個道歉。陳怡君提到，當看到民進黨這段爭議影片，心情是不解、震驚、憤怒又非常不舒服。陳怡君提到。進步價值應該是各自肯定不同政治立場、彰顯專業價值，而非一方面大談女性困境，卻對他黨女性人士貼標籤。陳怡君質疑賴清德總統「難道因為我是台灣民眾黨的女性就要被攻擊 ? 」，並呼籲性平不是民進黨的專利，「我是陳怡君、我不是誰的禮物」身為母親的陳語倢表示，2023年6月，時任民進黨總統參選人的賴清德總統在「性別平等教育法」公布施行滿19週年時稱提及「社會上仍有許多刻板印象，幽微地存在於大家習慣的語言中，應該要在校園繼續努力，讓學生認識多元的性別觀點，擁有可以察覺性別權力不平等的能力，並且知道如何尊重、接納自己與他人的性別展現。」陳語倢說，今年三八婦女節，賴清德也透過臉書提到「當社會願意給女性更多支持與選擇空間，台灣將更溫暖且更有力量。當一個社會願意給予女性更多支持與選擇的空間，臺灣不只會更溫暖，也會更有力量。」陳語倢痛批，賴清德完全自我打臉，民進黨嘴巴講性平，卻都是在貶低、嘲諷、貼標籤及編造故事，呼籲賴清德管好民進黨，立刻出來道歉否則提告。林子宇表示，民進黨一再將性平議題作為「政治自助餐」，利用性平進行政治操作，刻意放大台灣民眾黨的標籤與角色「難道這就是民進黨的性平真心話？」痛批民進黨該檔節目歧視女性卻自稱「性別真心話」，簡直可笑又諷刺。林子宇還提到，當爭議片段引發輿論譁然之後，同樣參與節目錄影的民進黨新北市新莊區議員參選人吳奕萱隨即切割撇清，還提供所謂節目逐字稿，反而自證歧視言論，林子宇怒批吳奕萱「完全邏輯不通」，民進黨提名吳奕萱參選是看不起新莊市民、看不起新北市嗎 ? 林子宇並呼籲「范雲人還在黃海嗎 ? 還在操作抗中保台嗎 ? 」許甫表示，女性無論在家庭及職場都比男性承擔更多責任，質疑民進黨的邏輯就是「如果你不是民進黨的女性，你什麼都做不到 ? 就必須被貶抑醜化 ? 」民進黨過去爆發小三、醜聞、甚至Me Too事件，性平部為此發聲反被黨內男性從政者批評為中共同路人，如今立場進退失據「遮羞布做不成淪為黨同伐異的血滴子」，呼籲民進黨性平部應即刻解散，李晏榕知所進退應辭職負責。民眾黨發言人張彤痛批，民進黨性平部Podcast名為《性平真心話》在討論「女性參政會遇到鬼故事」，女性參政會遇到鬼故事，正是有民進黨這群把對女性從政者的政治攻擊包裝成「討論性平」的政治工作者，既噁心又惡劣；清清楚楚看到「禮物」是民進黨講的、「逐字稿」是民進黨整理的、「影片精華」更是民進黨自己剪的，遭社會炮轟後民進黨沒勇氣承認錯誤，反倒放任支持者造謠是「遭台灣民眾黨斷章取義」，這般不思檢討反而回過頭譴責被害人的政黨，實在可恥至極。媒體提問立委范雲今早回應說影片討論是三黨，認為是女性參政困境，許甫對此怒批「范雲不要混窯視聽」，正面回應性平節目爭議，范雲不要再躲了；林子宇則強調該節目片段無論剪輯手法和標題重點，都是惡意貶低與刻意連結民眾黨「怎麼還能隔靴搔癢講無關緊要的話」。黃瀞瑩則表示，向范雲委員陳情「請協助向民進黨為我們發聲」、 張彤強調范雲不是被性騷擾的當事人，憑什麼替被害人發聲？可見民進黨全黨上下的性平價值已經低落到不能再低。