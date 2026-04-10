我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對於寵物用藥新制飼主擔憂可能影響用藥，農業部今日召開會議。（圖／記者張乃文攝）

▲農業部次長杜文珍強調，維護動物的生命權就是農業部的立場。（圖／記者張乃文攝）

寵物用藥新制原訂7月上路，但引發各界議論。而農業部防檢署今（10）日召開「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議；而會前已有許多動物團體聚集防檢署門口抗議；會前次長杜文珍接受媒體聯訪時說明，若今日會議有共識，可讓藥品取得無虞，會順利實施；但若有必要延緩實施，仍須保障動物醫院可像現在一樣取得藥品作為前提。對於寵物用藥新制引起議論，而動物相關團體今日聚集防檢署門口抗議，直指從立法至施行，衛福部與農業部各相關主管機關完全未全面宣導週知，許多毛孩子家長表示是「看報紙才知道」、「看網路才知道」，許多飼主為此表達憤怒，擔心未來可能面臨成藥物無法可用窘境。杜文珍今在會前聯訪時，接受媒體聯訪。她說，農業部立場很清楚，就是「維護動物的醫療權」、「維護動物的生命權」，讓獸醫師用藥取得無缺、無虞。杜文珍指出，所有的措施是為了達到讓所有動物生命權、醫療權有所保障，但若無法、也不能讓獸醫師取得用藥權限的最大化或方便化時，就有需要再調整。她提到，公告後，登錄過程雖然程序簡化，也投入人力協助，但似乎不如預期。杜文珍說，開會後續無論是取得共識如期執行，或有必要的延後，最大前提還是必須讓動物醫院取得藥品，因為動物的生命權、醫療權是不能打折扣的。