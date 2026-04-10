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國民黨主席鄭麗文今（10）日會見中國國家主席習近平，2人在公開談話中均強調「中華民族」，也都提到「九二共識」、「反對台獨」。對此，民進黨立委沈伯洋分析，中國在等台灣變下一個西藏，而共產黨對台灣也很有耐心，它在等一個願意配合其框架的政黨。鄭習會今上午11時登場，沈伯洋下午便發文指出，習鄭會面的核心不是「對話」，而是「建立框架」。共產黨的框架很清楚：「台灣是中國的一部分，台灣人是中國人」，兩岸是「國內家務事」，外國無權插手。沈伯洋提到，一旦台灣接受這個框架，哪怕只是暫時擱置主權爭議，台灣國際法上的空間就會開始萎縮，而共產黨就是要逼迫台灣朝「簽署和平協議」前進。上一個簽的是西藏。中國75年前也跟西藏說過：「尊重你們的生活方式」，結果呢？沈伯洋認為，共產黨對台灣很有耐心。它在等一個願意配合框架的政黨，但配合框架不是免費的，得有條件，譬如說妨礙台灣防衛的發展，讓台灣總預算受制，兩岸開啟地方防災、城市數據交流等等。這場會面「不會」讓北京停止軍事騷擾，也「不會」讓跨國鎮壓消失，更「不會」讓台灣以自己名義在國際場域多一寸空間。因為這些手段本來就是鞏固一中框架的工具，和所謂「對話」同時進行，對北京來說很「正常」。沈伯洋更認為，台灣人應該有自己的答案，因為台灣是台灣人的台灣，是世界的台灣。