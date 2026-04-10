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國民黨主席鄭麗文今(10)日上午在北京人民大會堂東大廳與中國國家主席習近平進行會晤，兩人在公開談話中均強調「中華民族」，也都提到「九二共識」、「反對台獨」；前立委邱毅針對鄭麗文昨日在上海洋山港的演講，爆出原本國民黨內「準備看笑話的人」全都閉嘴的內幕。邱毅今日在臉書發文指出，她充滿情感的對照出過去和現在的新舊上海，牽引出老一輩台灣人民對和平的企盼，對著洋山港的藍天大海，說來不及給上一代台灣人民帶來和平，但一定要為現在和未來的台灣人民爭取和平。邱毅分析，鄭麗文在洋山港和中山陵的兩場演講都引起共鳴，激盪情懷，令人感動；邱毅判斷這些講稿是出自鄭麗文自己的手筆，「因為寫的是自己的經歷，自己的情感，才能激發出這些強烈的感動！」話鋒一轉，邱毅痛批，民進黨還在雞蛋裡挑骨頭，想方設法地攻擊鄭麗文媚共、討好大陸，但這些批評顯得很無力很可笑，個個都像強出頭的小丑。邱毅更驚爆，「國民黨裡那些原本等著看笑話的人都閉口了，他們不得不承認鄭麗文表現的很得體，既有和平的善意呈現，也不忘替台灣人民抒發心聲，尤其她那180的高挑身材更具優勢。」