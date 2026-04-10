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長榮航空3月營收登新高 客運表現亮眼

華航3月寫紀錄 再推機票81折促銷

星宇貨運受惠「海轉空」與「季末效應」 運價高檔

虎航寫歷年最好第一季 平均載客率寫紀錄

國籍航空今年3月營收表現強勁，長榮航空、中華航空均創下單月合併營收歷史新高，星宇航空受惠地緣政治海轉空效應推運量能，台灣虎航也創客運營收歷史單月新高。另，儘管面臨地緣政治引發的燃油成本壓力，國籍航空多表示，持續關注市場變化，透過靈活調度運能，確保整體營運效益持續成長。長榮航空3月合併營收達215.88億元，年增18.46%，創單月合併營收新高。其中客運140.94億元，是客運營收歷史單月新高、年增21.77%；貨運49.06億元，年增率為8.03%。累計今年第一季客運營收達402.98億元、合併營收605.16億元，雙寫下單季客運營收及合併營收新高。客運方面，3月份客運市場隨春季旅遊需求升溫，整體營收表現優異。美加及東南亞航線受惠春節後越菲裔返美及School Holiday需求發酵，訂位動能明顯轉強；歐洲航線西向受亞洲出遊與避冬回程需求支撐，加上美以伊戰爭，導致中東籍航空減班或停飛，進一步提升歐美航班機位需求，載客率與均價同步提升。東北亞則在WBC賽事及賞櫻旺季帶動下呈現價量齊揚走勢; 大陸航線亦延續之前的旅遊熱度，需求熱絡。貨運方面，三月份市場因第一季末備貨效應發酵，空運需求較二月明顯提升。主要貨源以AI伺服器、高科技電子產品為大宗，電商貨量亦維持穩定成長；長榮航空將持續靈活調整客貨機運能配置，強化航網調度效率，以即時回應市場需求並提升整體營運效益。華航3月份營收207.85億元，刷新歷年單月最高紀錄，其中，客運營收126.12億元，較上月成長3.05%，較去年同期成長 26.45%；貨運營收 63.15 億元，較上月成長 31.08%，較去年同期成長 7.09%，整體客貨營收表現亮眼。在客運部分，3月進入賞櫻旅遊熱潮，歐洲、北美、東北亞航線平均載客率皆超過八成，其中以東京、大阪、名古屋、福岡、北海道等最受旅客喜愛，載客率超過九成。4月起布拉格航線增至每週三班，並提供一個月免費布拉格機場往返德國德勒斯登中央車站的接駁巴士服務，預估載客率約九成。貨運方面，受惠AI伺服器、半導體機台與設備、無人機等相關貨源出貨強勁，包機需求踴躍，帶動3月價量雙雙上揚。本月受中東戰事持續延燒，致航空燃油價格高漲、營運成本增加，華航將緊密關注國際航空客貨運市場變化，滾動式檢視燃油附加費，彈性調整最適營運航班規模及配置，確保客貨運營運穩定性。另，即日起至4月19日推出春季精選航線優惠81折起促銷活動，北美、東北亞、東南亞、香港/大陸等航線皆有優惠。星宇航空3月營收47.27億元，年增率33%。客運部分37.6億元，年增31%，受中東戰事影響，部分旅客改由台灣轉機，帶動公司載客率與票價同步上揚。貨運則有4.32億元，月增23%、年增15%，在中東地區地緣政治情勢持續緊張下，部分海運訂單轉向空運，加以第一季末出貨需求升溫，「海轉空」與「季末效應」雙重帶動下，有效推升貨運量能，並支撐運價維持高檔。第一季累計總營收達137.6億元，較去年同期成長23%。今年為星宇航空交機高峰期，第二架 A350-1000上月中旬交付抵台，預計今年將再迎來3架A350-1000，成為星宇航空拓展美國及歐洲長程市場的主力機種，整體機隊規模預計於年底達到43架。此外，鑑於中東地區局勢未歇，將持續關注市場變化，審慎調整航班運能與班表配置，以維持營運彈性與效率。在運能配置方面，熱門航線規劃放大機型及加班機。台北出發往日本沖繩、札幌，將改由A350-900機型執飛，提升整體載運能量與旅客飛行體驗。 星宇航空持續拓展中台灣航網布局，3月接續開航台中-東京、台中-熊本航線後，6月也將加入釜山航線，星宇航空自台中出發航點將陸續開闢至10個，大幅提升中部旅客直飛國際之便利性。台灣虎航3月自結營收17.9億元，較去年同期年增約27%，創歷史次高紀錄。今年第一季逢寒假、春節9天連假，再加上WBC世界棒球經典賽預賽在日本東京巨蛋開等帶動集客效應，第一季整體出遊需求旺盛，推升單季平均載客率達創紀錄的92%，2026年首季合併營收達55.38億元，刷新歷史新高，年增幅將近20%。另針對近期中東局勢引發全球能源市場波動，以及航油價格（MOPS）墊高的趨勢，台灣虎航亦展現優異的營運韌性與風險控管能力。在油價波動期間優先強化具備成本效的之航線運能，持續深耕日韓等高需求、高載客率之短程市場，確保整體航網獲利最佳化表現，並且全面檢視營運成本調節，主動應對市場變化，以確保旅客權益不受外部環境影響，提供更優質、安心的飛行體驗。