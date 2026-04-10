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國民黨主席鄭麗文今（10）日會見中國國家主席習近平，2人在公開談話中均強調「中華民族」，也都提到「九二共識」、「反對台獨」。對此，資深媒體人黃揚明分析，鄭習會今上午11時登場，黃揚明下午便發文指出，稱這場鄭習會為國民黨期待兩岸「重啟九二共識」也不為過。因為過去10年，國民黨雖談「九二共識」，但「九二共識」的詮釋權在中共手上，而民進黨也樂於以中共主張的「九二共識」意涵來解釋這個政治名詞的內涵。尤其，2019年年初習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會的談話中，不但提出「一國兩制台灣方案」，也以「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」前提來解讀「九二共識」。但，這與過去國民黨談的「一中各表」有很大的差異性。黃揚明表示，在中國的一中框架下，「九二共識」幾乎不再具備模糊性，且成為統一的政治前提，對國民黨當然不利。這次習近平公開談話提及「九二共識」的說法是：「願在堅守九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體、社會各界人士一道加強交流對話，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢的掌握在中國人自己的手中。」習近平雖沒多解釋「九二共識」的意涵，或許對中共而言，「九二共識」早已定調完畢，但對國民黨、鄭麗文而言，若未來有機會執政要重啟兩岸官方對話，如何把能一中各表的「九二共識」回歸，可能是兩岸幕僚期待的目標。黃揚明更提到，說穿了，「統一框架」永遠都是對岸對台工作的目標，但，或許還是有不少台灣人會說：「誰跟你中國人？」這才是兩岸課題複雜之處。現在的「九二共識」，或許在國共間有共識，但能否成為台灣內部共識，仍有疑義。對國民黨而言，如何「重啟九二共識」，重返兩岸模糊性解讀，必然是此行重中之重。這顆子彈還需要飛一下，就繼續看下去。