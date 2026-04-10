韓國大田知名主題樂園「O-World」的動物園，8日驚傳有一隻公狼逃脫，當局動員300名軍警消展開大規模搜索，但搜索已經第3天，這頭公狼仍在逃。
據韓聯社報導，韓國中部城市大田（Daejeon）主題樂園O-World的動物園工作人員8日在進行例行檢查時，發現其中一個圍欄出現缺口，調閱監視器後發現，這頭2024年出生、約30公斤重的公狼「勒古」（늑구），發揮動物本能，從圍欄底下的土壤挖洞，越獄成功。
當局在周邊動員超過300名消防員、警察及軍方人員投入搜索行動，一度部署裝有高畫質攝影機的無人機進行空拍巡邏，但因雨勢過大被迫撤回。
當地媒體發布的影像顯示，有人目擊到這隻狼在大田市區的馬路中央徘徊。在O-World周邊的中區沙正洞（Sajeong-dong）、沈山洞（Chimsan-dong）、無愁洞（Musu-dong）區域，也都有人目擊到狼出沒。
由於狼具有攻擊性且脫逃地點距離住宅區不遠，動物園附近的大田山城小學已於週四宣布緊急關閉，以確保師生安全。
搜索行動已進入第3天，當局也改變策略改為，基於狼有歸巢本能，認為公狼應該還在動物園周邊徘徊，因此在周邊部署22個陷阱，並自昨日上午起就持續播放狼群嚎叫的錄音，以及動物園每天都播放的遊客廣播，希望勒古能自行歸巢。
不過，儘管今日上午再次出動無人機搜索隊以及熱像儀，但由於附近仍持續降雨，仍未能找到狼的蹤影。
在X、Instagram、Threads等主要社群媒體上，「勒古」逃脫的消息也引發熱議，不少網友都為牠打氣，希望牠過上自由的生活，「居然能挖地洞逃走，太聰明了」、「這是狼版的《刺激1995》」。連韓國總統李在明都在X發文，「希望勒古平安回來」，獲得上千次轉推和4500多個點讚。
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當局在周邊動員超過300名消防員、警察及軍方人員投入搜索行動，一度部署裝有高畫質攝影機的無人機進行空拍巡邏，但因雨勢過大被迫撤回。
當地媒體發布的影像顯示，有人目擊到這隻狼在大田市區的馬路中央徘徊。在O-World周邊的中區沙正洞（Sajeong-dong）、沈山洞（Chimsan-dong）、無愁洞（Musu-dong）區域，也都有人目擊到狼出沒。
由於狼具有攻擊性且脫逃地點距離住宅區不遠，動物園附近的大田山城小學已於週四宣布緊急關閉，以確保師生安全。
搜索行動已進入第3天，當局也改變策略改為，基於狼有歸巢本能，認為公狼應該還在動物園周邊徘徊，因此在周邊部署22個陷阱，並自昨日上午起就持續播放狼群嚎叫的錄音，以及動物園每天都播放的遊客廣播，希望勒古能自行歸巢。
不過，儘管今日上午再次出動無人機搜索隊以及熱像儀，但由於附近仍持續降雨，仍未能找到狼的蹤影。
在X、Instagram、Threads等主要社群媒體上，「勒古」逃脫的消息也引發熱議，不少網友都為牠打氣，希望牠過上自由的生活，「居然能挖地洞逃走，太聰明了」、「這是狼版的《刺激1995》」。連韓國總統李在明都在X發文，「希望勒古平安回來」，獲得上千次轉推和4500多個點讚。