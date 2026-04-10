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項目 日期 地點 / 備註 海選階段 2026年5月16日 (六) 全台好手角逐晉級名額 台灣大賽決賽 2026年6月6日 (六) 臺北市立兒童新樂園 世界總決賽 2026年11月29日 (日) 加拿大 多倫多

全球霹靂舞界的最高榮譽殿堂 Red Bull BC One 正式發出召集令！2026 年台灣大賽預計於 6 月 6 日在臺北市立兒童新樂園盛大登場。本屆賽事不僅將選拔出代表台灣遠征加拿大多倫多世界總決賽的頂尖 B-Boy 與 B-Girl，更重磅邀請到奧運金牌得主 Ami 擔任決賽評審，為台灣舞壇注入國際級的震撼能量。今年 Red Bull BC One 台灣大賽的評審席位備受矚目，官方邀請到 2024 年奧運金牌、兩屆 Red Bull BC One 世界冠軍的日本傳奇 B-Girl Ami 親臨指導。此外，評審團還包含韓國大賽常勝軍 B-Boy FE，以及台灣霹靂舞指標性人物、奧運國手 B-Boy Quake 孫振。這份極具國際視野的評審名單，不僅確保了賽事評選的高標準，入場觀眾更有機會親眼目睹這些頂尖舞者的精湛演出，讓大賽更具看頭。要站上 6 月 6 日的巔峰舞台，參賽者必須先通過 5 月 16 日的海選試煉。海選評審陣容同樣強大，由全運會雙冠后 B-Girl JIA LI 楊加力、B-Boy Quake 孫振 以及 B-Boy Chen Chen 姚璇辰 共同把關，選拔出最具實力與個人風格的晉級者。本次台灣大賽特別移師至臺北市立兒童新樂園舉辦，晚間的比賽氛圍結合樂園與街舞文化，將為觀眾帶來絕佳的感官體驗。售票資訊： 早鳥票於 4 月 9 日晚間 7 點在 ibon 系統正式開賣。票價優惠： 早鳥票售價 NTD$450（限量販售至 4 月 16 日止），一般票售價則為 NTD$600（4 月 17 日起售）。