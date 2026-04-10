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「鄭習會」今(10)日登場，高雄市議員張博洋指出，國民黨主席鄭麗文對中共總書記習近平擺明兩岸統一的言論「照單全收」，甚至主動獻策，雙邊會談看起來像是中國共產黨的內部會議，鄭麗文則是進京聽命、表現稱職的「執行經理」。張博洋說，習近平開場即宣稱「台灣同胞魂繫中華、根在大陸、心向祖國」，這不僅是擺明想併吞台灣，更是公然向國際誤導台灣人想當中國人，一番言論反台獨，連國民黨最愛講的中華民國都當成不存在，沒想到鄭麗文不只沒反駁，還主動獻策要「籌劃制度性的合作機制」。張博洋痛批，鄭麗文致詞提到的「使兩岸和平發展走向不可逆轉」、「啟動中華文明復興工程」，這份「復興工程」的終點絕對不會有台灣，更不會有中華民國，唯一的終點就是「中華人民共和國」 ，如果國民黨的支持者連這種賣台工程都吞得下去，建議今天就可以開始去換戶籍，讓鄭主席的復興工程可以少一點阻礙，直接併入中華人民共和國，縮短施工黑暗期。張博洋認為，鄭麗文的和平之旅終於掀開底牌，謎底就是，「向習近平證明自己的利用價值」，習近平只是需要一個從台灣來的傀儡坐在對面，習近平說一句，對面的人就附和一句，而積極鞏固自己在黨內地位的鄭麗文則非常樂意擔任這個角色。張博洋直言，和平沒有到來，但習老闆的任務已經交代下來。