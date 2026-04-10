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▲鄭怡分享自己在美國演出時碰到偶像的經驗。（圖／鄭 怡 Yvonne 臉書）

77歲的男星秦祥林是1970年代風靡台灣影壇的代表性男神之一，雖然早已淡出演藝圈、定居美國多年，不過他近日驚喜現身在美國洛杉磯舉辦的「校園民歌50年」巡演，甚至坐在第一排全程聆聽，讓在台上的歌手鄭怡見到他瞬間變身迷妹，直呼他「帥又會說話，怎麼能不愛。」鄭怡在臉書分享偶像秦祥林來看自己演出的經驗，今天在進場館時就聽說偶像秦祥林會來欣賞，小粉絲立刻眼睛一亮，精神全部來了！特別交待梳化組要仔細精雕細琢。」表示自己演唱〈月琴〉開場時特別緊張，不只發抖還小鹿亂撞，深怕會在偶像面前出任何一點差錯。表演結束後，秦祥林來到後台跟鄭怡寒暄，還誇獎她：「你今天唱的比大巨蛋更好！」讓鄭怡瞬間變成迷妹，直呼「人帥又會說話，你們說怎能讓人不愛？」貼文曝光後也吸引許多網友留言大讚，「好棒的演出」、「帥哥跟美女」、「秦祥林真帥斃了」、「祝福演出愉快。」秦祥林在1970年代紅極一時，憑藉俊朗外型與溫文儒雅的形象，成為無數影迷心中的白馬王子，即使淡出螢光幕多年，他的魅力依舊不減，這回現身活動不僅被形容「人帥依舊」，更被不少藝人稱讚是「會說話的紳士代表」，從當年的銀幕男神，如今低調生活卻仍具影響力，可見秦祥林的一舉一動依舊備受關注。