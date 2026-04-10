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台北地院判決柯文哲處理京華城案涉犯違背職務收賄罪，依據是2020年民眾黨收到威京集團7名員工以每人30萬、合計210萬元所捐贈的政治獻金，柯文哲對此喊冤，根本不知沈慶京捐錢，但判決書全文今日公布，李文宗曾任北市府顧問、台北捷運董事長、柯文哲競辦財務長，因京華城案遭羈押7個月期間，北院判決指出，柯文哲身為京華城繫屬行政法院案件的對造，也就是北市府的最高行政首長，對外代表臺北市、綜理臺北市市政，並指揮監督市政府所屬機關及員工，對於北市府行政事務有最終准駁權，掌理北市府最高行政權力，又時值與京華城公司訴訟進行中，竟仍收受被告沈慶京政治獻金前後，卻在2020年3月24日至26日間，收取沈慶京以員工作為人頭捐贈給民眾黨的210萬元。合議庭認為，，儘管柯文哲辯稱，對於沈慶京捐款之事毫不知情，但從：「小沈十分小氣的捐了210萬（七人、依規定每人30）要用我的名字，但是我絕對不會領情省稅、必須向您說明、我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事情麻煩您來做、因為我會嚴守分際及道義更不會傷到市府團隊那曾經是我鍾愛的團隊！」李文宗在2020年4月5日回覆朱亞虎：「長輩友人涓涓襄助，，而將軍憂國憂民之心，吾輩銘感五內，您身體健康、含貽弄孫、闔家團聚才是我們衷心期盼，謝謝您，弟文宗」合議庭將這段話解讀為，