我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市漢神洲際購物廣場於今(10)日正式開幕，接續假日，估每日將吸引大量人潮及車潮，第五分局提前規劃周邊道路交通疏導方案，今日啟用空拍機觀察車流及「斷流」應變管制，開幕首日周邊道路交通順暢。漢神洲際購物廣場設有地下停車場周邊另有洲際立體停車場等多處停車場及平面停車格提供汽車停車3142格、機車停車4786格，為避免民眾駕車前往車流壅塞於崇德路、環中路、崇德十九路及四平路等周邊重要路口，今日由第五分局警力及義交，共同於環中路與豐樂一街、環中路與四平路、環中路與崇德路、崇德路與崇德十九路、崇德十九路與四平等路口加強疏導，同時交通局亦於周邊設置4面「禁止排隊以免受罰」禁制牌面，並透過CMS即時顯示停車場滿位資訊，引導用路人前往周邊停車場或路邊停車格停放。為即時掌握車流狀況，第五分局及交通警察大隊使用空拍機觀察車流，斷流機制則依停車場使用率及車流情形彈性啟動，當商場停車場或立體停車場車位達9成滿，或入場車流嚴重回堵至周邊主要路口時，即封閉北側、南側及立體停車場入口，禁止車輛排隊進場，僅機車可依序入場，並由商場保全持「停車場滿位」手舉牌提醒民眾，由警力與義交引導車輛改行駛崇德十九路、豐樂一街、昌平東六、七路等路段，視車流恢復情況進行解除。第五分局呼籲民眾，前往漢神洲際購物廣場務必遵守員警及義交指揮，多注意周邊停車場容量資訊，並多利用文心、崇德捷運站、台鐵松竹車站接駁車及大眾運輸前往，以維護行車安全與交通順暢。