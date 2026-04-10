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樂天桃猿今（10）日在主場迎戰中信兄弟，總教練曾豪駒賽前透露煩惱，因一二軍加起來有4到5位球員感冒，其中一軍主力許賀捷、李勛傑都先在家隔離休養，且由於感冒有淺伏期，擔心一二軍調動造成交叉感染，並未升上二軍球員支援，因此今晚面對黃衫軍，等同直接少2位主力可用。曾豪駒透露，這兩天休兵日發現隊上開始出現感冒現象，許賀捷為B型流感，李勛傑則有發燒狀況，兩人都待在家休息，「打序最近會比較頻繁調整，主要是總共4、5位球員有感冒，二軍比較早發現，恢復得差不多了，主要是一軍許賀捷、李勛傑，都讓他們先在家休息，不要擴散到全隊，等身體好一點再來球場。」且由於擔心交叉感染，樂天桃猿並未拉上其他二軍球員補上，「確實少2個野手，先以現有選手比賽，明後天再看一下狀況，看球員能否應戰，因為二軍也在南部比賽，怕調動造成交叉感染。」樂天桃猿開季戰績動盪，如今又遇到隊內感冒問題，曾豪駒苦笑說，「問題發生就想辦法解決，現有選手打擊狀況不穩定，每場想辦法調整，先把位置固定下來，大家連結度會更好。」關於第一棒選擇，開季前2戰是熱身賽手感火燙的新人何品室融，最近兩場則由林子偉擔任，「過去都是林立跟陳晨威，一開始設定何品室融，但他對一軍投手掌握度還要提升、壓力也比較大，先把他擺在後面棒次，把自己狀況調整好。」何品室融開季至今14打數無安打，還苦吞7次三振，但曾豪駒仍坦言，何品室融就是未來長期的第一棒人選，希望他能提早適應一軍強度，「先讓他穩定出賽，讓他壓力不要這麼大，之後再看狀況。」