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在台灣籃壇，林志傑往往與「野獸派進攻」和「大賽致命一擊」畫上等號，但在昔日教練閻家驊和許晉哲眼中，林志傑在防守端同樣有紮實技術和企圖心，具備牽制對方得分主力，進而幫助球隊贏球的能力。在接受《NOWENWS》專訪時，富邦勇士許晉哲教練詳述了當年指派林志傑負責防守楊敬敏的戰術考量，揭開了「傑哥」如何用心理戰與高籃球智商主宰防守端。在對陣實力強勁的對手時，如何限制對方的超級巨星（Superstar）是教練團最大的課題。林志傑雖然過去給外界的形象都是球隊投牌，與「大鎖」似乎搭不上邊，但林志傑年輕時期的體能和生涯晚期的經驗，仍能讓他成為不錯的防守者。另外，防守不只看技巧和身體條件，對於裁判哨音也是關鍵。許晉哲教練直言，在2023年P.LEAGUE+總冠軍賽時，球隊陣中許多年輕球員即便有體能，也難以擋住像楊敬敏這類頂尖得分手的進攻，但林志傑偏偏有此能力，因為對方出於對其尊重，很多小動作就不敢施展。「志傑去守阿敏的時候，阿敏反而不敢做太多動作。」許總解析，這背後涉及深刻的心理層面。在籃壇輩分極高的林志傑，不僅是隊友心中的領袖，連對手如楊敬敏、曾文鼎都尊稱他一聲「傑哥」。許總指出：「既然叫他『哥』，代表對他是夠尊重。如果換成廷恩或桂羽去守，阿敏會很輕鬆地發動單打；但對位志傑時，他會產生顧慮，進攻殺傷力隨之銳減。」數據也印證了這項調度的成功。許總進一步解釋，林志傑對老戰友極其了解，其防守的力量與動作細節相當紮實，「只要是他去守，阿敏就不會站上罰球線；換成別人去守，都很容易讓阿敏要到犯規。」林志傑的防守能力並非一朝一夕練就。前台啤總教練閻家驊回憶林志傑在CBA時期，就常以全能球風扛起防守對方「最強洋將」的重任。在那個強調身體對抗的高強度聯賽，林志傑不但在進攻端輸出，防守端更是承擔了最艱難的苦差事。進入PLG時期，即便已逾40歲高齡，林志傑依然維持極高的防守強度。他具備極高的籃球智商，能精準判斷對方的進攻意圖，並利用出色的身體對抗性完成干擾。這也呼應了許晉哲教練的用人哲學：上場時間首重防守。「志傑是場上最冷靜的球員。」許晉哲強調，防守不僅是技術，更是心理層面的博弈。林志傑在場上不懼對抗、細節到位，且能穩定球隊防守端的情緒，這種「大賽型球員」的特質，讓他成為教練心中最放心的防守大鎖。