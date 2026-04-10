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台北地方法院針對京華城案，判處前台北市長柯文哲17年徒刑，長達391頁的完整判決書於今（10）日正式公開！其中，柯文哲行動硬碟中記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」的電磁紀錄虛實，法院雖透過數位鑑識與「一身專屬性」文件，確認該「工作簿」檔案作者「wen」即為柯文哲本人，並證實「小沈」確指威京集團主席沈慶京；然而，針對外界議論紛紛的「1500」是否代表賄款金額，合議庭認為檢方所提補強證據尚不足以排除其為先前「210萬元」政治獻金之可能性，在缺乏直接金流對價證明下，最終未採認為收賄證據。根據法院勘驗紀錄，檢廉於113年8月30日在柯文哲大安區住處搜獲編號「A1-37」的行動硬碟，其上貼有柯文哲親筆書寫的「2023.02.23備份」便條紙。經數位鑑識發現，該硬碟內的檔案如「雙城論壇致詞稿」、「人事檢討意見」以及「衛福部居家隔離通知書」，其檔案作者與最後存檔者均顯示為「wen」。法院認為，居家隔離通知書屬於極具個人隱私且「一身專屬性」的文件，加上致詞稿與人事檢討紀錄皆與柯文哲當時職權相符，足資證明該硬碟內存檔的「工作簿.xlsx」確實是由柯文哲本人親自編輯，排除了他人代筆或造假的可能。針對工作簿中「小沈」之稱呼，法院比對沈慶京與柯文哲的通訊軟體紀錄。沈慶京多次在簡訊中自稱「小沈」或「威京小沈」，並向柯文哲報告京華城案進度；柯文哲亦曾在傳給黃珊珊的訊息中提及「威京小沈已給過，不要再找他」，顯示雙方對「小沈」代稱存有高度默契。然而，對於「1500」是否代表1500萬元的賄款，法院持保留態度。柯文哲在偵訊時辯稱，不能僅因紀錄就說有人捐錢，「錢不是匯給我」。法院指出，依據刑事訴訟法，被告的自白不得作為有罪判決的唯一證據。檢方雖指稱沈慶京曾派人提領1600萬現金，時機與京華城分潤、工作簿記載相近，但法院認為提款時間與工作簿紀錄仍有間隔，且無直接證據顯示該筆現金確實交付予柯文哲。檢方另舉證柯文哲曾向黃珊珊表示「小沈已給過」，以此推論是指該筆1500萬元。但法院查證後認為，沈慶京曾指示下屬以人頭名義捐款210萬元予民眾黨，這部分已獲法院認定構成行賄與收賄罪。柯文哲當時所稱的「已給過」，極有可能指的是這筆210萬元，而非工作簿上的1500萬。