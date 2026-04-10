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▲柯一正（左2）在老友吳念真（左3）編劇作品《人間條件8-凡人歌》裡飾演一名阿茲海默症患者。綠光劇團的大家庭融洽氣氛，讓歷經風波的他，看起來比較有笑容。（圖／記者邱曾其攝影）

77歲名導柯一正日前因不滿住家車庫門口長期遭違停堵塞，憤而踩踏違停車輛引擎蓋，遭對方提告毀損。在歷經調解失敗、對方索賠11萬元的僵局後，案件已正式進入司法程序。今（10）日下午，柯一正出席綠光劇團《人間條件8-凡人歌》彩排記者會，會後接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，他神色平和，坦言這段過程對他而言是「蠻好的學習」。面對官司進度，柯一正淡然態度，他表示：「還好、還好，現在就是進入司法。」他表示，由於法律並非其專業，目前已全權委託律師處理。他也感觸良多地表示，很多事情必須透過專業律師才能了解正常程序，這對長期投身藝術創作的他來說，是個全新的領域。柯一正為台灣新浪潮電影代表導演，以執導《光陰的故事》開啟新電影風潮，並跨足演員、編導與廣告領域。除了藝術成就，柯一正亦長期投身反核及社會運動，其子為演員柯宇綸。談及這場風波對心境的影響，柯一正表示，若沒遇到這件事，不會知道自己的「容忍點」在哪裡，也無法測試自己的能耐，「透過這個事件重新了解我自己，我覺得也是蠻好的。」相較於日前在《我的陽過阿公》記者會上，針對違停慣犯憤慨直言「你有錯也要認」的強烈態度，今日的柯一正顯得平靜許多。他似乎已將這場法律糾紛，轉變成人生下半場的一場修行。這起事件始於柯一正住家出入口長期遭車輛違停，導致出入困難。3月31日他曾透露，原本希望能與車主達成調解，未料對方調解時遲到 40 分鐘，更開口要求 11 萬元的修繕賠償，令他無法接受，導致和解破局。當時柯一正曾強硬表示，自己已做好接受懲罰的心理準備，「要賠多少、要關多久都認」，但他無法容忍台灣法律對於違停慣犯的模稜兩可。他認為，車主違停後僅需一句道歉便能開走，對長期受擾的居民極不公平。今日柯一正在記者會上雖然低調避談官司細部攻防，但會後接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，他感謝有這次的學習經驗。柯一正這次在老友吳念真編劇的作品《人間條件8-凡人歌》裡飾演有阿茲海默症的老人家，而且戲份還不少。他表示，劇中角色跟他本人狀態很像，因為年紀大了，腦袋有時會很亂，也可能會忘詞，或不知道該做什麼，但劇組大家都很照顧他，「我很高興還能有這樣的表演機會，這可以讓我延緩老化，我如果不出來走動走動，我在家裡會變成一件傢俱。」吳念真表示，柯一正是他的老友、演員，他一直都有在關心柯一正的狀態。而綠光劇團原本就是一個大家庭，幾乎都有多位固定演員，因為巡演培養出好感情，柯一正表示，在劇組裡他能保持活躍，可以和大家聊天、打鬧，甚至被白眼，這讓他感覺比較有生命力。