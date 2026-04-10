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▲針對網路銀行及App登入異常，國泰世華銀行表示，目前已陸續修復完成，但為維持系統穩定與服務品質，已啟動CUBE App排隊機制，採分流方式提供用戶使用。（圖／擷取自國泰世華銀行App）

國泰世華網路銀行及App今（10）日傳出登入異常等狀況，對此，國泰世華銀行也有最新回應，表示目前已陸續修復完成，但為維持系統穩定與服務品質，啟動CUBE App排隊機制，採分流方式提供用戶使用，造成客戶不便，敬請見諒。目前要登入國泰世華銀網路銀行，就會跳出公告「很抱歉，本行CUBE網銀（含App）目前回應速度較緩慢，請耐心等候，造成不便，敬請見諒。」若是進入國泰世華銀行App則會顯示「目前使用人數較多，為維護登入後操作體驗順暢，您即將進入等待區」，在前往排隊區時，會再顯示「我們正安排您登入，建議停留在畫面等待」，還會有預估等候時間，大概是1至5分鐘不等，最後再顯示「快輪到了，稍後請依指示操作」，之後出現「輪到您了」，就可立即前往操作使用。對於網銀及App登入異常情況，國泰世華銀行最新回應表示，「本行系統稍早出現交易緩慢狀況，目前已陸續修復完成。為維持系統穩定與服務品質，已啟動CUBE App排隊機制，採分流方式提供用戶使用，造成不便之處，敬請見諒」。