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根據日媒《Sponichi Annex》報導，效力樂天金鷲二軍的台灣21歲內野好手陽柏翔，今日在對戰歐力士賽前，已經參與一軍練習，預計將是今年首度被升上一軍，他2024年選秀第6指名進入樂天金鷲，去年季末登上一軍，累積2場出賽，合計2打數出現1支安打。陽柏翔高中就前往日本唸書，就讀明秀學園日立高等學校，球隊打進甲子園，但他並未入選18人最終名單，參與日職選秀落榜，後續前往獨盟茨城宇宙行星隊打拼，靠著秋季教育聯盟「鳳凰聯盟」打出好表現，2024年再次參與選秀，被樂天金鷲第6指名選進。陽柏翔儘管選秀輪次較後，但具備即戰力與快腿特色，去年季末10月3日就首度登錄一軍，當天對上西武獅就於6局下半代打上場，首打席就順利敲出日職生涯首安，最終累積2場出賽、合計2打數1安打。陽柏翔今年開季從二軍出發，至今出賽16場打擊率2成77、2分打點還有4次盜壘，根據《Sponichi Annex》報導，陽柏翔已經與一軍部隊會合，預計將升上一軍打拼，同隊還有另一位台灣球員宋家豪。若陽柏翔登上一軍消息屬實，他將成為繼軟銀徐若熙、日本火腿古林睿煬、西武獅林安可與宋家豪之外，本季第5位登上日職一軍的台灣球員。