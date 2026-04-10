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國民黨主席鄭麗文今（10）日上午與中國領導人習近平會面，公開談話10分鐘後，就展開閉門會議。但值得關注的是習近平中午特別邀約鄭麗文及副主席張榮恭、李乾龍、蕭旭岑，以及智庫執行長李鴻源一起進行午餐，因為過去黨內有被習近平這樣禮遇的人只有馬英九。外界相當關心午宴是否有印象深刻的細節？對此，鄭麗文表示，習近平特別關心前主席連戰與馬英九，希望能幫忙問好，同時也回憶當年「馬習會」在新加坡很多的細節，讓他們感到非常的親切。談起午宴菜單，最令鄭麗文印象深刻的是第一道菜「雞汁雞湯海蚌」，這道菜是福建菜，與當年中國宴請美國總統尼克森的國宴菜是同一道菜，吃起來非常的特別。另外，鄭麗文也再度誇獎習近平，表示他相當的貼心，除了非常關照國民黨的團員外，「尤其我比較少來大陸，他也關心適不適應、身體各方面狀況好不好？」然而，面對「鄭習會」前一日提到的，希望訪中帶回的禮物是「和平」，鄭麗文表示，她有當面向習近平說明，這次想要帶回台灣的和平訊息是清楚、不模糊而堅定的，是能長久走下去的。因此針對台灣各行各業的期待、狀況、需求都有做一些交流，習近平也表示，非常歡迎台灣農漁產品進到中國。