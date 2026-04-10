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NET隱藏Outlet內行才知！童裝不到30元太便宜

▲隱藏版Outlet「大安拍點」全年維持5件3折，外觀相當低調，成為消費者關注焦點。（圖／翻攝自Google Maps）

NET OUTLET挖寶訣竅曝光！整排一次抓5、6件結帳

▲建議消費者逛NET大安拍點時避開假日人潮，平日前往不僅購物更順暢，也較有機會在補貨時段搶到超值商品。（圖／翻攝自Google Maps）

近日NET官方透過臉書公告，全台門市同步推出紅標優惠活動，採組合式折扣計算，分別為「1件7折、3件4折、5件3折」，吸引大量民眾進店選購，掀起搶購熱潮。若未能趕上門市檔期活動，也有內行人點出替代選項，位於台北忠孝復興站附近的「NET大安拍點」Outlet雖沒參與此次官方的紅標活動，但長年維持5件3折，被視為內行人挖寶據點，不少網友分享實測購物經驗，5件商品折後僅677元，甚至有單件不到30元的童裝，不少人一次就抓了5、6件結帳。位於捷運忠孝復興站4號出口附近的「NET大安拍點」Outlet門市，被視為內行人才知道的挖寶據點。「大安拍點」不同於一般NET分店，全年固定維持「5件3折」的優惠模式，不用等紅標活動就能便宜入手商品。不少網友實際購買分享，入手4件帽T加1件牛仔褲，原價2000多元，結帳後僅花677元；也有家長買到單件不到30元的包屁衣；另外還有換季一千元的外套折扣後變300元等，被大讚「5件3折很佛心，第一次覺得新台幣這麼好買，不知道這麼便宜要賺什麼？」知名部落客、臉書粉專「Tigerdog/老虎狗」過去也曾發文透露，「要不是讀者跟我說我真的完全不知道，原來NET還有OUTLET，而且就在大安路」，並指出不少商品價格落在百元左右，加上紅標商品「五件再三折」的機制，使得不少顧客結帳時動輒5至6件起跳。由於「大安拍點」店內主要販售過季商品與零碼庫存，尺寸選擇相對有限，適合鎖定日常基本款單品。有店員分享提高挖寶成功率的關鍵，可避開假日前往試穿與結帳，有機會在每週補貨時段優先挑到百元以下的實穿單品。