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臺中市政府警察局刑事警察大隊，破獲一處隱藏於新竹農田及科技公司倉庫旁之鐵皮屋非法改造槍械工廠，現場查扣改造手槍1支及子彈8顆、總價值83萬元的毒品海洛因及安非他命，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送新竹地檢署偵辦，該署並於115年2月偵結起訴。偵查第五隊警方長期監控與科技偵蒐，發現有改造、轉讓槍枝前科之廖姓男子(43歲)，去年初才遭查獲改造並轉讓多把槍枝，卻不知悔改重操舊業，於新竹縣竹北市效區的農田及科技公司倉庫旁鐵皮屋重起爐灶。專案小組監控數週後見時機見熟爰聲請搜索票執行查緝，查緝過程中在警方破門瞬間，廖嫌立即將槍械包在手提袋內扔出窗戶外農田旁草叢丟棄，草叢雖有一般成人高度仍難逃警方法眼，經搜索後起獲改造手槍1枝及子彈8顆，另於鐵皮屋內查扣廖嫌持有的改造槍械工具一批、毒品海洛因10包(毛重共71.15公克)、毒品安非他命12包(毛重171.56公克)、電子磅秤3臺、吸食器2組、玻璃球3顆、分裝袋3包及手機等贓證物。臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹呼籲，打擊非法槍械與毒品犯罪均為警政署重點工作，不法份子切勿心存僥倖，民眾若發現可疑情資，請立即通報警方，大家共同守護地方鄰里及社區安全。