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▲I.O.I站好金字隊形跳舞，成員們的模樣和10年前相差無幾 。（圖／IG＠ioi_10th）

2026年KPop界最受矚目的回歸消息之一，就是「國民選秀女團」I.O.I 在出道10週年之際，兌現重組諾言啦！成員們重新穿上當年標誌性的粉紅大學T配上海豚短褲，站好隊形大跳成名曲〈Pick Me〉，片段釋出瞬間引發各地粉絲高度關注，而她們還宣布將在5月開始展開亞巡，也是她們首度舉辦大規模海外巡演。I.O.I於9日透過全新開通的10週年紀念官方帳號發布預告影片，標題寫著「Back to 2016」。影片中，成員們集體換上粉紅色大學T、黑色海豚運動短褲搭配白色長筒襪，完美復刻當年選秀節目《Produce 101》初登場的經典造型。她們排成招牌「金字塔」隊列，展現整齊劃一的刀群舞，老粉們看了都紛紛淚目，直接夢回10年前！據悉，I.O.I目前已順利完成新專輯封面與MV的拍攝工作，預計將於5月正式推出。然而很可惜的是，難得的回歸卻並非全員到齊，已經轉型為演員的康美娜、回到中國發展的周潔瓊都因為個人行程衝突，最終缺席10週年紀念活動。因此I.O.I的10週年回歸，將以 9 人體制形式與歌迷見面，雖然稍微有一點遺憾，但睽違已久的新作依然讓粉絲相當期待。除了專輯回歸，I.O.I同時公布了巡迴演唱會「LOOP」的行程。巡演將於5月29日至31日在首爾蠶室室內體育館揭開序幕。隨後於6月6日轉戰曼谷，並於6月20日及21日連續兩天在香港開唱。這也是I.O.I解散十年後首度進行的大規模跨國巡演，預計將引發激烈的搶票熱潮。I.O.I 成員包括林娜榮、金請夏、金世正、鄭彩娟、周潔瓊、金素慧、俞璉靜、磪有情、康美娜、金度延和SOMI（全昭彌）。在2016年透過Mnet選秀節目《Produce 101》由全體國民投票誕生，隨後發行〈Whatta Man〉、〈Very Very Very〉和〈Dream Girls〉等多首熱門單曲。雖然作為期間限定團體，當時僅活動不到一年便解散，但其開創的選秀模式深刻影響了後續K-Pop的發展。即便後續選秀團體輩出，I.O.I「國民選秀女團」的地位在粉絲心中依舊無可取代。