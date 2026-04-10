我是廣告 請繼續往下閱讀

輕油交運延宕 台塑化輕裂廠運轉減量

台化上游原料供應短缺 找替代料源維持開動率

南亞營收寫43個月新高 電子材料、化工熱絡

台塑看好石化產品需求旺季到 價格維持高檔

隨著2月底中東爆發戰爭，原油、輕油等供應中斷，塑化原料價格上揚，推升石化產品。台塑四寶3月營收躍進，其中台塑月增超過六成最多；第一季全數轉盈，獲利合計441.77億元、季增543％，年增1,079.3％。台塑化3月營收633.21億元，月增39.2%、年增11.8%。煉油事業營業額增近四成，受伊朗封鎖荷姆茲海峽所引發的能源危機影響，杜拜原油均價比上月大漲60.1美元/桶，但因配合國內緊急緩漲專案等相關油價平穩機制，內銷油品吸收金額比上月大幅增加。另，烯烴事業營業額增加45%，但訂購的輕油未如期到貨，第三套輕裂廠因此在3月24日停俥，乙烯產量比上月減少0.9萬噸。台塑化表示，美國與伊朗在巴基斯坦協調下同意停火兩週，市場優先關注4月10日的談判會議，等待談判結果出爐，導致油價暫時在90美元/桶附近盤整。另，受到伊朗攻擊，中東多國煉廠停工，市場估計影響產能至少300萬桶/日，即使之後戰事趨緩，柴油供給短期難增加，加上亞洲第二季煉廠每月約有160萬桶/日煉廠產能定檢，導致亞洲柴油供給仍較為吃緊，預期第二季亞洲柴油價差仍保持強勁。因美伊衝突，荷姆茲海峽物流受阻，導致中東原油、輕油交運延宕，4月份煉油廠煉量下修至23萬桶/日，輕裂廠僅能維持一套運轉，產能利用率32%，5~6月將視實際採購及交運情況而調整。台化3月營收337.28億元，月增46.8%、年增21.6%。同樣受美國、以色列對伊朗軍事衝突影響，原油行情大幅上漲，帶動石化塑膠產品價格跟漲。 台化在3月24日發布不可抗力聲明，告知客戶將有斷料危機。由於受到上游原料供應短缺預警，預先與客戶協商安排後續供料事宜，讓客我雙方都能降低衝擊。台化表示，鼓勵內銷客戶先行備料，滿足內銷客戶需求後，尚有餘力接受日本合約客戶訂單，接單價格隨行就市，避免高價原料的損失，加上芳香烴尚有低成本原料及成品庫存，並且1、2月份均有營利及認列權益法投資收入，第一季 EPS超過1元。台化指出，第二季將持續關注供料狀況，設法找尋替代料源，儘量維持開動率，以低庫存操作，避開高價原料，跌價損失風險，努力維持不虧損。另，塑膠、纖維等末端產品，轉嫁原料成本漲幅不易且慢，壓縮產品獲利或增加虧損。目前原料價格居高不下，將會適時提高售價，降低成本上漲衝擊，並依原副料供應情況，機動調整開動率。南亞3月營收271.7億元，月增46.4%、年增18.1%，為近43個月以來新高。電子材料產品，由於AI市場規模持續擴張、中高階材料供應緊缺，營收占比達5成以上，營運狀況最佳，銅箔基板、ABF載板、銅箔、玻纖布等產品銷售量、價大增，營收大幅成長；其他產品受到春節連假後下游開工、上月船期遞延、原料成本上漲推升產品售價、美國市場增加境內採購等多重因素影響也有成長。電子材料部分，南亞表示，AI蓬勃發展，除中高階電子材料需求強勁外，一般產品在產能排擠效應下，供給出現結構性缺口，下游備庫意願轉強，各項產品價、量齊揚，電子材料營收增加。化工展品，如乙二醇，因為運輸受阻，原料行情高漲，且供應量不確定性高，台灣產線停車。德州產銷量增加，營收略增。聚酯產品則因原料行情急漲及供應量限制，2EH售價難以反應，產線暫時停車，以庫存適量供應，維持產業鏈運作，影響營收。塑膠加工產品受到中東戰爭原油運輸受阻影響，原料供應趨緊，持續依原料行情、上游供料情況及庫存量，以短單、少量方式接單 ，降低整體產業鏈衝擊及維持運作順暢，營收持平。台塑3月營收173.54億元，月增61.6%、年增1.5%。同樣受到中東爆發戰爭，原油及輕油供應中斷，帶動原料乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，各主要產品平均價格比2月上漲，幅度介於9~24%。第二季步入傳統石化產品需求旺季。台塑指出，亞洲部分輕裂廠因輕油不足而降產，下游衍生物被迫減產，市場供應量減少，推升石化產品價格大漲，加上中東各國受損的煉油及石化設施短期無法恢復生產，石化產品價格可望維持高檔。台塑指出，第1季適逢農曆春節長假，出貨天數較少，且因中油天然氣管線施工及四輕停車，台塑南部廠區各生產廠配合停車或歲修，產銷量減少，不過，2月底爆發美伊戰爭，原油及乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，加上第2季為塑料需求傳統旺季，且有低價原料成品庫存，因此，預期第2季營業額及本業營運將優於第1季。