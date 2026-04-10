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115年全國中等學校運動會將於4月18日至23日在嘉義縣盛大登場。高市府教育局於今（10）日在鳳山行政中心前廣場舉行授旗典禮。由教育局長吳立森親自授旗，勉勵全中運代表學生發揮卓越實力，秉持運動員突破自我精神，為高雄市爭取輝煌戰績。今年全中運高雄市共派出1,810名選手，以及隊職員組成代表團參與全中運盛會，共計參加田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、木球、自由車、擊劍、武術等19項賽事，與超過1萬8,000名來自全國中等學校優秀運動選手同場競技。為激勵選手取得更佳表現，陳其邁市長特別加碼全中運榮獲金牌的選手，獎勵金由原先的4萬元提高至6萬元，居六都之冠，調幅高達1.5倍；榮獲2至8名的選手，獎勵金亦同步調升1.2倍。另感謝教練辛勤帶隊，教練獎勵金的部分，金牌亦提高1.5倍至3萬元，其他獎勵金提高1.2倍。除一次性獎金外，市府持續發放全中運績優選手訓練補助金，透過穩定的制度支持，讓基層教練與選手能專注於訓練與競賽。為守護高雄市的選手，教育局今年再度攜手高醫大附設中和紀念醫院體系，延續「校園運動選手整合照護合作計畫」。全中運賽事期間，高醫專業醫療防護團隊將進駐團本部並巡迴各賽場，提供最即時的醫療服務與防護。局長吳立森特別致贈感謝狀，感謝高醫對高雄市選手的支持。吳立森表示，高雄市歷屆參與全中運成績斐然，去年獲得金牌40面、銀牌56面、銅牌58面，合計154面獎牌；今年高雄子弟兵在舉重、羽球、游泳與自由車等重點發展項目均有奪牌機會。邀請全體市民共同為代表隊加油打氣，成為選手們最強大的心理支持，並期許代表隊能不負眾望，讓高雄體育實力在賽場上發光發熱。