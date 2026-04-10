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黑毛屋進駐台中漢神洲際 乾杯集團全球總店數達66家

興櫃餐飲乾杯（1269）今（10）日公告今年3月自結合併營收達3.6億元，較去年同期成長1.97%；第一季合併營收達12.06億元，年增4.89％，單月與首季營收雙雙改寫同期次高。乾杯表示，3月受惠台灣餐飲展店效益與外販事業保持穩定成長動能，即便步入餐飲傳統淡季，集團整體營收仍穩健增長。其中，日式鍋物品牌「黑毛屋」在門店數年增3成帶動下，營收成長4成，顯著優於店數增長；炭火燒牛舌定食新品牌「牛舌佑介」自去年底開幕以來維持高人氣，持續助攻強勁業績。海外市場方面，乾杯說明，英國事業延續正向成長表現，並持續投入當地口碑行銷以深化品牌形象；中國大陸事業則面對市場激烈變化，持續調整門店並優化營運效能，力求在多變的市場環境中強化營運韌性，穩固整體營運。乾杯提到，展望後市，旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」進駐台中漢神洲際購物廣場，於今日正式迎賓並推出開幕優惠，持續深化中台灣市場布局，為集團營收注入成長新動能。截至目前，乾杯集團全球總店數達66家，其中台灣佔57家、中國大陸8家、英國1家。進入4月，清明連假帶動聚餐商機，乾杯說，集團同時透過季節性商品與品牌活動持續凝聚客群。旗下品牌「黑毛屋」推出春季限定鹽麴鍋，吸引嚐鮮客群；「乾杯燒肉居酒屋」憑藉集團採購優勢，引進日本競賽金賞宮崎牛推出升級活動，也有望進一步推升整體營運動能。