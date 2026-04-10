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台積電近期漲勢猛烈，證交所近日公布注意股名單，其中，台積電因6個交易日中迄兩個營業日收盤價差達195元，被列入名單中，和上次被拉進注意股名單的時間僅相隔不到30個交易日，也引發市場熱議。此外，欣興、一詮、緯穎等33檔也被列注意股。根據證交所昨日公告指出，台積電六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達195元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高，台積電前次被列為注意股是落在2月24日，當時也是因為相同理由遭到警示公告。不過，台積電也無懼被列入名單，今日開盤不斷走高，收盤再度站回2000元大關，上漲45元，一舉收復5日線、月線及季線，可見其驚人之漲勢。此外，證交所也公布其餘32檔注意股名單：佳和、台揚、致茂、燿華、金像電、全新、兆赫、一詮、瑞軒、奇鋐、欣興、大量、創意、聯鈞、辛耘、健策、世芯-KY、貿聯-KY、雙鍵、乙盛-KY、聯茂、緯穎、騰輝電子-KY、嘉基、森崴能源、汎銓、康霈、聯友金屬-創、尖點、南電、高力、華邦電凱基54購14。