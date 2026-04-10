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「台灣隊長」陳傑憲經典賽歷經手指骨裂，本月才進入統一獅二軍先發名單，於亞太棒球場比賽，卻在賽後發現自己停車還要繳費，隨後用台語苦笑表示，「比一個賽而已，花120」，逗趣反應被民眾PO上網，也引起台南市政府關注，表示已發函規劃球員專屬免費停車場。今年陳傑憲因經典賽一顆觸身球造成左手食指遠端指骨骨折，直到本月2日才在二軍替補傷退的林佳緯守備右外野，近日回到先發名單上場打擊，於新開幕的台南亞太國際棒球訓練中心比賽，賽後卻發現球員停車要收費，過程全被一旁民眾錄下。影片中陳傑憲走近車子看到上面夾著繳費單，表示「還收費？」，還邊看繳費單邊用台語說，「比一個賽而已，花120」、「看球免門票，我停車要錢」，圍觀球迷解釋，「每台都有啦！」場面相當有趣。此段影片PO上threads才2天已累積超過160萬瀏覽、4萬讚，陳傑憲也被網友笑說像「阿伯」、「身價10億的人抱怨120元停車費」，也有網友為球員抱不平，「球員比賽，停球場要收錢，笑死」，甚至提議「要跟球團報銷啦」、「應該規劃球員車輛區」等等。討論熱度也引起台南市政府關注，表示已發函規劃改善，未來賽事期間將增設二軍球員專屬的免費停車區，讓球員可以安心比賽，不用擔心停車費。