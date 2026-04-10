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2026年台灣宗教界盛事將展開，被信徒暱稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖徒步進香將於4月12日深夜起駕，緊接著大甲鎮瀾宮媽祖也將在4月17日出巡。由於兩大活動時程罕見重疊，預期將締造歷史性的「雙媽會」，吸引超過40萬名香客。這場綿延400公里的長征，不僅考驗信眾體力，更是對國內行動通訊網路韌性的終極壓力測試。受惠於此，負責基礎建設的「媽祖概念股」電信三雄備受市場關注。其中中華電信率先公布財報，3月營收繳出亮眼成績單，合併營收達207.9億元，年增7.6%，創下歷年同期新高。為迎戰龐大的移動人潮，電信三雄將最先進的AI、5G甚至低軌衛星技術應用於此次進香活動。為了迎戰無法精準預測的「雙媽」交錯路線，台灣大哥大提前半個月啟動「媽祖進香網路指揮中心」，並首度祭出具備自主決策能力的「Agentic AI（代理型AI）」技術。有別於過去的被動監控，系統能深度學習歷史大數據，推演鑾轎動線並主動調配基地台資源。同時，台灣大將4G與5G頻段一舉擴充至100MHz，讓網路承載力最高暴增5倍，並沿線佈建數十台行動基站與上百位工程師，確保這場萬人移動盛宴的直播與分享零時差。遠傳電信運用AI演算法分析歷年進香數據與即時網路指標，提前推演雙媽會可能發生的時間點與熱區。針對這次盛典，不僅擴充了逾600個基站容量，更升級導入新型設備以有效分流龐大話務量。在白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮及大甲溪橋頭等關鍵路段，皆已進駐多輛行動通訊車與臨時基地台，提前做好準備。中華電信今年擇優化了沿途1000多座4G/5G基地台、出動超過百位工程師，更端出「AI、5G SA、低軌衛星」三大先進技術。在人潮爆滿的熱點區域首度啟用5G SA網路切片技術，以專頻專用方式保障電視台轉播與高頻寬上網的順暢度。中華電信還攜手台北醫學大學與童綜合醫院，利用低軌衛星訊號涵蓋廣的特性，打造高機動性的「行動急診室」，克服複雜地形與人潮限制，讓遠距醫療服務能緊跟進香隊伍。中華電信10日股價上漲0.37%，收在135.5元；台灣大收在平盤110元；遠傳股價小跌0.73%，收在94.6元。