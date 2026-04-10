我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司舉辦建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會，期整合國內動力系統業者量能，以及推動產業供應鏈轉型，能與全球機器人及無人機產業同步，迎來人工智慧(AI)驅動，將協助廠商全面提升供應能力。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司舉辦建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會，有7間學研單位，以及國內90家廠商業者代表與會。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司董事長黃建智致詞。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司舉辦建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會，有7間學研單位，以及國內90家廠商業者代表與會。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司9日，在高雄市前鎮區，中鋼集團總部大樓國際會議廳，舉辦建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會，期整合國內動力系統業者量能，以及推動產業供應鏈轉型，能與全球機器人及無人機產業同步，迎來人工智慧(AI)驅動，將協助廠商全面提升供應能力。中鋼公司建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會，是由中鋼公司董事長黃建智、總經理陳守道及技術部門副總經理劉宏義共同主持，有成功大學教授蔡明祺、金屬中心執行長賴永祥、台灣馬達產業協會理事長沈尚弘、工業技術研究院等7間學研單位，以及大亞電線電纜、東元電機、富田電機、鴻海、和碩、上銀科技、全球傳動、達明機器人等國內90家廠商業者代表與會，除了進行深度技術交流，也期望促成我國機器人動力系統「Team Taiwan」，將由中鋼扮演進軍全球機器人供應鏈的最強助攻手。中鋼公司董事長黃建智表示，過去中鋼主要配合全球主流車廠開發生產高品級的電磁鋼材，應用於電動車、電動巴士及電動機車等動力系統，隨著全球製造業正經歷人工智慧(AI)爆發與智慧移動的短鏈革命，機器人市場迎來飛速成長的關鍵時刻，而機器人馬達對功率密度的要求遠高於一般載具，其鐵芯材料須具備極薄、高導磁及高磁通密度等嚴苛特性，加上此類高階技術，長期由國際大廠掌握，我國業者多擔任中下游的代工角色。黃建智說，中鋼為突破原本的結構性限制，積極從單純的材料供應者轉型為供應鏈的整合推動者，不僅斥資新台幣150億元建置高階極薄的電磁鋼專業產線，也成功開發出0.10mm超薄電磁鋼材，再搭配所研發的自黏塗膜技術，技術實力已躍居國際領先水準，成為國內業者的強力後盾。成功大學國家講座教授蔡明祺說，成功大學和中鋼在人才培育及技術研發已合作20年，讓馬達應用從電動車拓展至無人機及此次研討的機器人領域，相信透過此一活動建立起產業量能，也期中鋼帶領業界成功打造國內機器人自主供應鏈。金屬中心執行長賴永祥則說，今日的機器人已從工廠走入人們的生活，而動力系統有如機器人的心臟及肌肉，感謝中鋼聚集及帶領動力系統業者，針對機器人關鍵模組共同發展，而台灣馬達產業協會理事長沈尚弘則強調，機器人的氣力，交給馬達就對了，因為好的馬達是機器人智慧應用的基礎，該協會近年來努力將馬達技術延伸至電動車、無人機、醫療及半導體等各種應用端，感謝中鋼及國內業者一起為機器人產業的未來共同打拼。中鋼公司技術副總經理劉宏義指出，動力系統是機器人最核心的心臟，此次研討會不僅是技術交流平台，更是產業實質對接的重要起點，而中鋼電磁鋼材的頂尖產製技術、專業的電磁模擬與熱流分析團隊，以及所建置的自黏鐵芯加工示範產線，將是國內動力系統業者最強大的後援，由於材料是基礎，整合才能創造勝算，因此，中鋼未來將推動「聯合提案」模式，扮演整合推動角色，攜手國內馬達、減速機等業者，共同對接國際系統大廠，爭取全球市場商機，朝我國成為國際馬達與機器人產業重要生產基地的目標邁進。