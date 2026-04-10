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▲開幕典禮貴賓雲集，台中市長盧秀燕親臨剪綵、鎮瀾宮董事長顏清標等人，共同見證漢神洲際購物廣場正式開幕（圖／記者金武鳳攝，2026.4.10)

▲漢神洲際開幕人潮擠爆 ，單日預估湧入5萬人次。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.10)

▲漢神洲際開發規模超過6萬坪，各樓層空間寬敞明亮，是逛街休閒好去處。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.10)

籌備6年，投資金額逾120億元的台中漢神洲際購物廣場，今（10）天開幕。一早湧現大批人潮等候，中午12時30分擇定的吉時開門，由市長盧秀燕與國揚集團創辦人候西峰等人帶領民眾進館。漢神洲際總經理南野雄介表示，館內匯集超過500家品牌，開店率達95%，今年營業額目標上看70億。盧秀燕說，國揚集團看好台中好眼光，選擇正確，一定會賺錢。開幕典禮貴賓雲集，台中市長盧秀燕親臨剪綵、鎮瀾宮董事長顏清標、台灣人壽董事長許舒博、國揚集團創辦人侯西峰、漢神購物中心董事長侯嘉騏等，與來自各國品牌代表一同出席，並由漢神購物中心總經理南野雄介引言，共同見證漢神洲際購物廣場開幕的重要時刻。漢神購物中心總經理南野雄介表示，漢神洲際購物廣場坐落於台中市核心發展地帶，攜手超過20多個國家品牌，館內匯集超過500家品牌，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型，如同台北信義商圈將快速發展成為大台中城市核心商圈，扭轉大台中整體商業版圖。盧秀燕表示，台中工商業蓬勃發展，人口不斷增加，消費潛力驚人，以新光三越、大遠百業績為例，都是全台百貨業最好的「店王」、「店后」，甚至好市多業績，還是全球最好的。國揚集團好眼光、選擇正確，一定會賺錢。即使因為疫情、戰爭及缺工缺料造成成本暴漲，從原本投資60億元翻倍到百億餘元，相信獲利也能翻數倍，並創造台中就業機會成為企業典範。盧秀燕還透露，昨天深夜開始，南、北部來台中的客運就班班客滿，分析原因有幾個，包括漢神洲際開幕、白沙屯媽祖後天起轎會行經台中，因此南來北往民眾這二天行程是先逛漢神百貨，再陪媽祖進香。接下來還有大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，這是配套，所以來台中「大家興，大家有保庇」。候西峰說，漢神洲際是第三代旗艦店，結構有70%購物中心，30%精品百 ，是新時代百貨公司，不只提供購物需求，還結合休閒、娛樂等，提供一站式消費新體驗。候嘉騏表示，漢神洲際以六年時間完成一個不可能的任務，不只如期開幕，開店率達95%，對此心中只有滿滿感謝。漢神洲際結合國際精品、美妝香氛、日韓潮流、家居家電及多元餐飲，提供一站式消費休閒體驗。尤其餐飲是一大亮點，超過50家餐飲品牌進駐，其中21家全台首家與獨家餐飲品牌，今日開幕時適逢用餐時間，家家大排長龍，坐無虛席，盛況驚人。