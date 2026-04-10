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台灣因少子化去年進入超高齡化社會，當工作年齡人口逐年遞減，就必須要提升銀髮族願意在退休後重返職場比率。勞動部今（10）日宣布，放寬「五五就業促進措施」資格條件，並延長「繼續僱用高齡者補助計畫」受理期間，帶動重返職場誘因。勞動部表示，台灣工作年齡人口逐年遞減，而且持續老化，2010年15歲至64歲人口還有1737萬人，但在2024年已降至1617萬人，並預估會在2070年降至697萬人；同時間，65歲以上的人口逐年攀升，在2070年達到697萬人，等同於該年15歲至64歲人口。對此，勞動部為提升我國55歲以上中高齡者及高齡者勞動參與，2024年推動「五五就業促進措施」，2025年已獎勵近5,000人重返職場，協助近1,500名勞工優化工作環境及條件。考量到55歲以上從事部分工時比率高於整體，對「五五就業促進措施」申請條件進行四大修正，今年預計協助5000名，預算為1億1500萬元。第一，原本計畫要求55歲至64歲、65歲以上申請對象必須要滿足每月最低工資2分之1，現在修正為前者須滿足每月最低工資1／3、後者滿足每月最低工資1／4，分別獎勵3,500元及2,500元，每人最高發給6個月，讓銀髮族可以更有工作彈性，仍可以領到補助。其次，勞動部也縮短請領條件，從就業期間90日縮短為30日，讓受雇者可以更快拿到獎勵。第三，經推介就業後未領滿獎勵，過去針對被資遣者，必須要再失業3個月才能適用，現在改為依「原離開職場3個月」身分繼續適用；最後，過去職缺限不定期契約，現在包括定期契約也可適用。據2022年勞動部老人狀況調查，50.5%均是因「經濟需求」重返職場、12.7%為「怕無聊，打發時間」、9.8%是因為「想維持體力」。出席記者會的許榮民過去是警察退休，因為自己沒有從事過外面工作，擔心體力、反應力都跟不上年輕人，所以對於重返職場是感到害怕，但經由五五就業促進計畫，他現在到基隆市身心障礙者洗車中心擔任管理職，讓自己不僅不用擔心退休後太無聊，更覺得很有成就感。對於選擇降低每月最低工資申請門檻，勞動部發展署身心障礙者及特定對象就業組長劉玉儀說明，降低門檻主因是因為多數參與計畫者都是全時工作，但很高比率的銀髮族是希望可以選擇負擔較低、工時較短的工作，因此才會增加更多的級距。她解釋，部分工時薪資還是要符合最低工資時薪，只是原本可能為了要滿足每月最低工資2分之1門檻，一天可能要做滿4小時，現在1／3、1／4，那麼就可以，一天選擇依照自己體力縮減至2小時，不僅讓長者衡量自身體力，也吸引到更多原本觀望的長者投入計畫。勞動部發展署長黃齡玉補充，該計畫調整是與人資、民間團體討論，認為並非鼓勵所有高齡者都去投入部分工時工作，尤其1／3、1／4獎勵金額是低於全時工作者的1萬元，期盼當工作更穩定時數可以更高。此外，在鼓勵企業留用人才方面，「繼續僱用高齡者補助計畫」成效顯著，勞動部將受理期間由原定的2個月延長為全年12個月皆可受理，達成申請便利性。