我是廣告 請繼續往下閱讀

在數位轉型與AI技術高速演進的2026年，零售與電商領域正迎來一場「精準化」變革，如何在即將到來的母親節，這個年度最重要的消費節慶之一，精準擊中目標客群，成為企業能否達標的關鍵。深耕簡訊行銷領域逾20年、服務超過數千家企業客戶的「簡訊王數位媒體」，作為台灣金融訊務領導者「三竹資訊集團」旗下的重要子公司，近日宣布以「數據驅動技術」為核心，推出全新優化的CPC與CPL方案，主打「有點擊才付費」與「確保名單達成」，協助企業在母親節激戰中鎖定高轉換商機。母親節向來是美妝、精品、餐飲及健康食品的兵家必爭之地。簡訊王數位媒體總經理蕭妃君觀察到：「在數位轉型加速的今天，簡訊不只是傳遞資訊的工具，更是企業驅動績效成長的關鍵推手。」針對企業最擔心的預算浪費，簡訊王將「資料庫行銷簡訊（Data mining）」進一步優化，推出CPC有效點擊方案與CPL名單轉換方案，讓企業能將預算精準投入在真正感興趣的潛在客戶身上。蕭總經理進一步說明，簡訊王的核心競爭力在於長年累積的資料庫行銷經驗，能透過大數據分析，協助企業鎖定「有需求、有購買力」的客群。無論是透過API串接經營自有名單的「企業簡訊」，或是視覺效果吸睛的「MMS圖文簡訊」，都能與「資料庫行銷簡訊」形成強大的組合。作為三竹資訊集團的一員，簡訊王不僅擁有穩定的簡訊發送系統架構，更共享了集團對於金融級資訊安全的嚴苛標準。除了線上投放廣告，簡訊王更整合了多元接觸點，包含鎖定精準客群並包辦後端寄送的「直寄DM」，以及覆蓋雙北、台中、台南、高雄等都會區高密度曝光的「公車廣告」，以及錄製語音透過Call Out系統大量撥打，適用大量電話外撥的「電腦語音Call Out廣告​」。針對年度戰略佈局，簡訊王數位媒體強調自身角色不僅僅是技術供應商，更是與客戶並肩作戰的夥伴。​在競爭日益激烈的紅海中，簡訊王憑藉著集團實力與20年的產業韌性，透過不斷進化的數據方案，協助台灣企業邁向更精準、更具成本效益的新紀元。服務專線：02-2792-3939