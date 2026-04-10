我是廣告 請繼續往下閱讀

大同今日公告3月合併營收42.61億元，受惠於電力事業銷售規模持續擴張及電子代工事業(ODM)新品市場熱烈反應，單月營收呈現年月雙增，月增率達42.85%，年增率為8.02%。另，大同旗下能源服務事業近日也在電器展力推家用儲能系統，協助用戶提升用電自主與供電穩定性。大同累計今年第一季合併營收達114.88億元，較去年同期成長8.94%，創近8年同期營收新高。重電事業因銷貨變壓器予民間再生能源發電廠，營收月成長逾2倍以上；電纜事業受伊朗戰事影響，民間集合住宅及廠辦客戶預期後續原物料漲價而提前拉貨，帶動營收月成長超過一倍。另，馬達事業營收月成長則逾4成，除持續出貨半導體大廠及穩定供應電動車馬達外，受惠於電力基礎建設升級、AIDC建置及地緣政治緊張引發油價上漲，激勵油井開發活動，大同美國公司積極提高高效節能馬達備貨，搶佔美國現貨市場需求商機。在科技布局上，隨代理型AI應用需求興起，集團旗下大同世界科技聚焦AI賦能資通訊系統整合，提供企業電力、算力及資安之一條龍解決方案。隨企業數位轉型需求推升，大世科3月營收達5.01億元，月增率達102.63%，年增率62.70%，為集團營運提供支撐動能。此外，今日起至4月13日大同智能與集團家電通路大同綜合訊電一起參加電器空調影音展。大同智能為家用儲能系統Tesla Powerwall重要合作夥伴，儲能系統提供10年保固，可整合太陽能發電設備與家庭用電系統，除提升綠電自用比例外，在突發停電下亦可作為備援電源，適用於不能斷電的家戶、醫療診所以及企業伺服器機房。以企業伺服器機房為例，Powerwall備援使用累計一年超過20小時，有效避免重要資訊設備因電力不穩損壞癱瘓企業運作，並達到能源自主。 隨著淨零碳排政策推動及電價結構調整趨勢下，市場對於太陽能搭配儲能系統的需求成長，具備備援供電的家用儲能設備表現尤其突出，已逐步成為高用電族群及重視供電穩定用戶的重要選項。大同智能去年光儲案營收年成長逾88%，今年第一季業績更較去年同期大幅攀升1倍半。展望未來，大同將營運核心聚焦於「電力、算力、土地」三位一體策略。