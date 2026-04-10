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▲7月11日至12日首發登場的《婆娑鳥》，由佩儀歌劇團傾力打造。（圖／高市府文化局提供）

2026年高雄春天藝術節歌仔戲系列節目，今年將由「佩儀歌劇團」與「明華園天字戲劇團」兩大實力派劇團分別以「台灣妖怪傳說」與「鳳山在地歷史」為題材，帶領觀眾穿梭於魔幻與現實之間，演出將於7月11、12日、25、26日，在大東文化藝術中心接力登場，演出票券自即日起早鳥啟售。高市府文化局局長王文翠表示，高雄擁有全台最多的歌仔戲劇團，創作實力有目共睹。每年春天藝術節的歌仔戲節目，是透過徵件、評選以及專家師資的讀本與數次參與彩排所推出的精彩作品。今年文化局特別推薦《婆娑鳥》與《滄海桑田曹公圳》，這兩齣戲結合了專業導師的建議與劇團的匠心，將為觀眾帶來傳統與創新交織的視覺盛宴。7月11日至12日首發登場的《婆娑鳥》，由佩儀歌劇團傾力打造。此作以「恐懼才是最大災厄」為核心思想，靈感取材自台灣民間鮮為人知的妖怪傳說—婆娑鳥、亞當鳥、紅蛇精及老龜妖。劇中透過婆娑鳥的悲劇，深度探討人與妖、物種之間的誤解與對立，巧妙地映照出當代社會對於「異類」的恐懼與偏見。緊隨其後的是7月25、26日，由明華園天字戲劇團帶來的全新鉅作《滄海桑田曹公圳》。此劇以清代鳳山知縣曹謹，開鑿曹公圳的傳奇事蹟為背景，將地方記憶轉化為壯闊的歷史詩篇。故事不僅重現了開圳過程中的艱辛與龍母傳說，更深刻描寫官場角力與人性信念的衝突。由當家小生陳昭香領銜，偕同陳麗巧、陳進興、孫詩雯、吳奕萱等實力派演員，共同演繹那段「一渠溪水永隨清波」的感人歲月，讓觀眾在欣賞戲劇之餘，更能連結鳳山深厚的土地情感。系列節目購票請上「OPENTIX兩廳院文化生活」網站或逕洽各演出劇團，各檔節目均有優惠及文化部青年席位優惠，更多節目資訊請上高雄春天藝術節官網及臉書粉絲專頁查詢。