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▲水樹奈奈為了替爸爸完成當歌手的夢，從小就受到嚴格的訓練，這也使得她擁有超過人實力。（圖／IG@nanamizuki_nm7）

▲水樹奈奈的出道之路其實相當坎坷，剛到東京時不僅沒賺到錢，還被公司人員性騷擾。（圖／IG@nanamizuki_nm7）

被譽為「聲優界最強歌姬」的日本女星水樹奈奈，在動畫配音領域擁有代表性地位，可以說是ACG界的代表性人物之一。而她會踏進演藝圈其實是為了完成父親年輕時想當歌手的夢想，因此從小就受到了嚴格的訓練，在家鄉歌唱比賽奪冠被邀請到東京發展的她，原本以為歌手之路要美好啟航，結果不僅沒賺到錢，還遭到公司的歌唱老師性騷擾五年，使她很長一段時間相當恐男，不敢跟異性說話。水樹奈奈出生於日本四國，從5歲起就在父親的要求下接受斯巴達式演歌訓練，因為爸爸年輕時有過歌手夢，因此奈奈成為了爸爸希望的寄託，當時她被要求在噪音巨大的工廠中練唱，必須讓歌聲蓋過機器聲，以鍛鍊肺活量與音量，訓練雖然超辛苦，卻也為她日後強大的現場實力打下基礎。14歲時，水樹奈奈參加歌唱比賽嶄露頭角，被事務所發掘後前往東京發展，並就讀演藝名校堀越高中，原本以歌手為目標的她，卻在聲優前輩日高法子的鼓勵下，開始踏入配音領域，開啟另一條人生道路，值得一提的是，她本名其實是「近藤奈奈」，但因為跟其他藝人同名，才改用「水樹奈奈」作為藝名。然而，水樹奈奈的成名之路並非一路順遂，原本答應在東京幫她發專輯、負責所有食宿費用的公司，不僅一件事都沒做到，所謂的提供住處竟然是跟「性騷擾慣犯」的公司歌唱老師同居，長達5年的黑暗經歷一度讓她身心俱疲，直到遇見唱片公司製作人三島丈夫，她的音樂才華才被正式看見，並成功簽約發展，人生也迎來轉機。之後水樹奈奈一路打破聲優界多項紀錄，成為跨足動畫與音樂領域的代表人物，她不僅是首位登上NHK《紅白歌合戰》的聲優，還曾連續多年參戰，更成為了第一位在東京巨蛋舉辦個人演唱會的聲優。因為水樹奈奈的聲線變化多端，從溫柔內向到強勢角色都能駕馭自如，《火影忍者》的日向雛田、《魔法少女奈葉》菲特、《守護甜心》星名歌唄，再到《戰姬絕唱》中的風鳴翼等，都是粉絲心中的經典角色，而近年她也持續活躍，在熱門作品中擔任重要角色配音，包括《膽大黨》中的星子奶奶等，展現她的超強多變聲線。水樹奈奈將於今（11）日、明日在台北國際會議中心（TICC）舉辦《NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+ IN TAIPEI》演唱會，兩天共6000張門票採用「實名登記抽選」販售，超強人氣讓門票全數完售，這也是她睽違7年半再次來到台灣，讓許多粉絲全部都已經等不及，直呼「等了好多年終於等到！」